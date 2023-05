PiS z Polakami uzgadnia swoje programy. Sobolewski: Są naszymi ekspertami

- Podczas promowania naszej akcji "Przyszłość to Polska" przez pół roku rozmawialiśmy z Polakami o naszych programach - zaznacza sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. I dodaje, że postrzegamy Polaków jako naszych ekspertów.

Sobolewski pytany był o konferencję programową PiS, która odbędzie się w sobotę. "Będzie to dwudniowa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim podsumujemy naszą akcję pod hasłem +Przyszłość to Polska+, podczas której przez pół roku rozmawialiśmy z Polakami o naszych programach, bo my postrzegamy Polaków jako naszych ekspertów. I wsłuchując się w ich głosy, teraz chcemy przedstawić te wnioski i to, co usłyszeliśmy" - powiedział.

"To właśnie na tej podstawie powstawał nasz program" - dodał.

"Konferencja odbędzie się w nowej formule, chyba pierwsi w Polsce zrobimy to właśnie w ten sposób. A więc poza podsumowaniem będzie to także początek przedstawienia naszego nowego programu wyborczego" - tłumaczył. (PAP)

