PiS wypłacił nagrody już po przegranych wyborach. Też im się "po prostu należały"?

Pracownicy ministerstw nie żałowali sobie nagród na ostatniej prostej do zmiany rządu. Ministerstwo klimatu przyznało premie 10 osobom, w tym jedna z nich dostała 100 tys. zł. Inne resorty także rozdawały finansowe gratyfikacje. Do najhojniejszych szefów należał Mariusz Kamiński.

Od 15 października do 13 grudnia to czas, kiedy w resortach jeszcze należących do PiS rozsypał się worek z nagrodami. Jak podaje Business Insider Polska, urzędnicy przytulili ok. 40 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej w roku wyborczym rozdało 15 mln zł. To trzykrotnie więcej niż "zwykły" rok za rządów PiS. Nagrody dla wszystkich pracowników resortu zostały wypłacone w kwietniu, lipcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu. Warto zaznaczyć, że nie otrzymał ich minister Mariusz Błaszczak i jego zastępcy.

Zbigniew Ziobro wypłacił pracownikom ministerstwa sprawiedliwości 8,5 mln zł nagród. To o 60 proc. więcej niż przed rokiem.

Resort klimatu w sumie przyznał sobie prawie 7,9 mln zł. Rok wcześniej była prawie dwukrotnie niższa. Znaczna część nagród, jak wynika z informacji "Faktu", trafiła do dyrektorów i wysoko postawionych urzędników. Łącznie było to 10 osób.

Mariusz Kamiński pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał prawie 11 mln nagród. Tylko o milion mniej wypłacił szef resortu w roku poprzednim.

Jednak by dostać premię, nie trzeba było pracować w ministerstwie, a wystarczyło odpowiednie zatrudnienie w podlegających lub współpracujących z nimi urzędach. I tak:

Instytut Ochrony Środowiska wypłacił jednej osobie 100 tys. zł, a dwóm innym - 74 tys. zł;

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - cztery osoby otrzymały odpowiednio: prawie 56 tys., 29,5 tys., 20,9 i 18 tys. zł;

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - jedna osoba dostała 35 tys. zł, a druga - 30 tys. zł;

Państwowa Agencja Tomistyki - jedna osoba otrzymała 5 tys. zł.

