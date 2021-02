PiS wprowadzi prawo warstwowe? Tereny miejskie nad torami to żyła złota

fot. Pawel Gegotek / Shutterstock

Trwają prace nad wprowadzeniem tzw. własności warstwowej, dotyczącej przestrzeni nad gruntem. Dzięki temu będzie można zabudować tereny np. nad torami kolejowymi w centrum miast.

Wiele należących do kolei atrakcyjnych nieruchomości w centrach miast nie może być wykorzystane pod inwestycje z powodu braku regulacji umożliwiających prawne rozdzielenie własności gruntu od własności tego, co zostało nad nim lub pod nim zbudowane. Pomogłoby wprowadzenie tzw. prawa warstwowego.

W parlamencie odbyło się niedawno pierwsze posiedzenie zespołu odpowiedzialnego za ten temat. Od lat o takie rozwiązania zabiegają Polskie Koleje Państwowe.

– Obecne uregulowania prawne wykluczają też możliwość sprzedaży powierzchni nad torami, co skutkuje niemożliwością wykorzystywania tych terenów do rozwoju miast i pozbawia PKP S.A. możliwości zarobku – tłumaczy w "DGP" Paweł Lisiecki, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej. Dotyczy to nie tylko terenów kolejowych, ale i np. projektów związanych z budową parkingów podziemnych na gruntach samorządowych.

Gdzie leży problem? PKP nie jest właścicielem terenów w miastach, po których biegną tory kolejowe. Obszar ten należy do Skarbu Państwa, a spółka kolejowa jest jedynie jego wieczystym użytkownikiem. Infrastruktura zaś należy do kolejnej spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe.

– Jeżeli były przypadki zabudowy nad torami, to z reguły opierały się na słabszym prawie – użytkowania, służebności czy obligacyjnym. To nie spełnia oczekiwań inwestorów, którzy oczekują trwałego, mocnego prawa rzeczowego, które gwarantowałoby później możliwość przenoszenia praw na inne podmioty – mówi Przemysław Ciszak, radca prawny PKP SA, w rozmowie z portalem Transport-publiczny.pl.

W tej chwili wykorzystywane są różnorakie narzędzia, które jednak nie są idealne. Np. do budowy tuneli wykorzystuje się prawo górnicze i geologiczne. Z takich rozwiązań korzystano w Warszawie przy budowie wcześniejszych odcinków metra. W stolicy nad linią średnicową – przy Żelaznej – udało się też wybudować pawilon handlowo-biurowy Swede Center. – To było na podstawie na podstawie prawa obligacyjnego i 30-letniej umowy. W zeszłym roku budynek wrócił do PKP SA – dodaje Ciszak.

Obecnie Kodeks cywilny wskazuje, że nieruchomościami są "części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności."

Jak tłumaczy adwokat Monika Sitowicz w rozmowie z portalem terenyinwestycyjne.info, "własność gruntu rozciąga się zatem na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Taka formuła wyklucza własność „warstwową”, tzn. taką, która pozwalałaby na odrębną własność poszczególnych „warstw” czy przedmiotu zabudowy (np. podziemnego parkingu, platformy wybudowanej nad torami czy też tunelami albo budynku posadowionego na takiej platformie)."

Polskie Koleje Państwowe należą do największych w Polsce właścicieli gruntów i nieruchomości. Duża część tych terenów to grunty pod 19 tys. kilometrów linii kolejowych.

Prawo zabudowy warstwowej w różnych formułach występuje w regulacjach prawnych innych państw europejskich (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech).

KWS