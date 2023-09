PiS utrzyma władze? Rzecznik rządu zdradza wewnętrzne sondaże

Według naszych wewnętrznych badań mamy szansę na samodzielną większość, dlatego te 2,5 tygodnia jest dla nas kluczowe - podkreślił w czwartek w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał w środę, zapowiadając konwencję partii w Katowicach: "Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być". "Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko" - mówił Kaczyński, podkreślając, że nie ma w Polsce innych sił politycznych, niż jego partia i cała Zjednoczona Prawica, które "są w stanie w Polsce zapewnić niepodległość, demokrację i rozwój".

Również rzecznik rządu Piotr Müller przekonywał w czwartkowej rozmowie do głosowania na PiS, które - jak mówił - gwarantuje stabilność rządów. "Rok 2015 i 2019 udowodnił, że w kampanii wyborczej da się przekonać Polaków do tego, aby zaufać w stabilny rząd. Wiem, że niektórzy się wahają np. pomiędzy nami a Konfederacją czy PSL i mamy na to odpowiedź: lepiej zagłosować na PiS, dlatego że gwarantuje stabilność rządów, a koalicje zawsze powodują pewnego rodzaju wstrząsy" - powiedział Müller.

"Wedle naszych badań wewnętrznych jest tak, że mamy szansę na samodzielną większość, dlatego te 2,5 tygodnia jest dla nas kluczowe" - zaznaczył.

Rzecznik rządu pytany był m.in. o zapowiedziany przez szefa PO Donalda Tuska na 1 października w Warszawie "Marsz Miliona Serc". Müller powiedział, nie przewiduje takiego sukcesu Marszu, na jaki liczy PO.

Müller mówił również o koalicji Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni). Jego zdaniem Trzecia Droga jest na krawędzi progu wyborczego. "Donald Tusk robi wszystko, by zrzucić ich z krawędzi. Próbuje zmusić ich, by szli na marszu PO, a wiadomo, że uczestnictwo w takim marszu zawsze anihiluje mniejsze partie polityczne, a nie im pomaga" - zauważył.(PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

