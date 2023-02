PiS trzyma się mocno. PO ciągle w tyle

Emerytury, mieszkania, co jest kluczem do wygrania wyborów? Szef PSL mówi o programie wyborczym

Żeby wygrać wybory, trzeba się zjednać, nie można stworzyć 7 list po stronie opozycji, bo jest to podanie PiS-owi zwycięstwa na tacy. Choć w obozie prawicy nie cierpią się, nie przeszkadza im to, by pójść razem do wyborów, bo przywiązanie do władzy jest dla nich silniejsze - uważa szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.