PiS stworzy Instytut na rzecz Rodziny i Demografii, zachęcać do rodzenia dzieci

PiS kończy opracowywać nowy program demograficzny, który ma zachęcić Polki do rodzenia. Będzie ujawniony na początku marca jako część "Nowego ładu", czyli planu na zmianę Polski w ciągu kilku lat - czytamy w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej".

Według "GW", strategia demograficzna zakłada powołanie nowego urzędu - Instytutu na rzecz Rodziny i Demografii, który ma zachęcać Polki do rodzenia. Dziennik przypomina, że pod koniec 2019 r. został powołany pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, którym została wiceminister rodziny Barbara Socha.

Gazeta podaje, że PiS chce też umieścić w "Nowym Ładzie" bardziej konkretne propozycje zachęcające do rodzenia. Jedną z nich jest waloryzowanie 500 plus. Pierwsza waloryzacja - pisze "GW" - miałaby się odbyć w 2023 r., przed wyborami parlamentarnymi. Prawdopodobnie 500 plus byłoby podwyższane o wskaźnik inflacji - twierdzi dziennik.

Podaje też drugi pomysł - coroczne zwiększanie 500 plus o stałą kwotę tak, jak to się teraz dzieje w przypadku podwyżek emerytury minimalnej. "Skąd pieniądze? Tutaj słyszymy od polityków PiS starą płytę: +z uszczelniania VAT i opodatkowania gigantów cyfrowych+" - czytamy w "GW".(PAP)

