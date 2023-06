PiS sięga po gminy popeegerowskie. Obiecuje inwestycje za ponad 3 mld zł

Rusza kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał, że nabór potrwa od piątku do końca lipca. Budżet tej edycji wyniesie 3,5 mld zł.

Premier na czwartkowej konferencji w Golczewie (Zachodniopomorskie) zapowiedział otwarcie kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Nabór do programu ma ruszyć w piątek.

"Przyjeżdżamy z dobrą wiadomością, z wiadomością ruszenia z kolejnym programem polskich inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich" - powiedział premier. Dodał, że wykonanych lub w trakcie wykonywania z poprzednich edycji programu jest 1,9 tys. projektów.

"Ze wszystkich programów to są dziesiątki tysięcy: dróg przedszkoli, żłobków, szpitali, świetlic wiejskich, remiz strażackich, wodociągów, kanalizacji, które przyciągają tutaj przedsiębiorców, a ci tworzą miejsca pracy" - powiedział premier.

"Te pustoszejące do niedawna tereny nie muszą już takie być" - dodał.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że nabór w ramach kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich ruszy w piątek. "Od jutra burmistrzowie, wójtowie, którzy tutaj rządzą, będą mogli składać wnioski do końca lipca na inwestycje właśnie na tych terenach" - powiedział.

Szefernaker podkreślił, że to trzeci nabór skierowany do gmin popegeerowskich w tej kadencji parlamentu. "To już trzeci raz, kiedy te gminy mogą realizować inwestycje z, uwaga, 98-procentowym dofinansowaniem z rządu" - podkreślił.

Wiceszef MSWiA poinformował, że budżet tej edycji to 3,5 mld złotych. "To są realne środki, które trafiają na tereny wykluczone przez lata, na tereny, na których nic się nie działo, gdzie brakowało inwestycji" - zaznaczył.

"Tutaj przez lata brakowało środków własnych, na to, aby móc startować w różnego rodzaju programach. To takie dofinansowanie, jakiego w żadnym innym programie do tej pory nie było. Gmina, powiat muszą mieć jedynie 2 proc. wkładu własnego, aby móc realizować tutaj inwestycje" – przekazał Szefernaker.

Przekazał, że najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich edycjach, trafi do województw, w których PGR-ów było najwięcej. Wskazał, że są to województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

Podkreślił jednocześnie, że środki trafią do wszystkich gmina w Polsce, w których były PGR-y. "Po latach wykluczenia, kiedy młodzi ludzie wyjeżdżali stąd, chcemy, aby te miejscowości zaczęły tętnić takim życiem, jak w innych regionach Polski" – podsumował.

autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska, Małgorzata Miszczuk

