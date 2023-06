PiS sfinansuje in vitro? Pieniędzy wystarczy na kilkadziesiąt zabiegów

PiS zaplanowało dużą konwencję programową w hali Atlas Arena w Łodzi. Pieniądze za jej wynajem mają trafić na miejski program in vitro - tak zdecydowały władze miasta. Partia, słysząc to, zrezygnowała z wynajmu, ale za kilkadziesiąt zabiegów i tak zapłaci. Jak to możliwe?

Na sobotę, 24 czerwca, zaplanowano konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. To tu Jarosław Kaczyński miał ogłosić swój powrót do rządu i ofensywę programową. Początkowo miała zostać ona zorganizowana w łódzkiej hali Atlas Arena. Nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński w poniedziałek ogłosił jednak, że konwencja w zmienionej formule została przeniesiona na Dolny Śląsk - mówi się o Turowie.

Stało się to po zapowiedzi prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, że dochód z wynajmu zarządzanej przez miejską spółkę hali zostanie przekazany na miejski program in vitro.

W Łodzi jest miejsce dla każdego. Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie.



Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro. — Hanna Zdanowska (@HannaZdanowska) June 16, 2023

Po rezygnacji PiS-u z wynajmu Atlas Areny prezydent Łodzi zauważyła, że jej budżet zasilą pieniądze z kar umownych za zerwanie umowy na wynajem Atlas Areny. Partia bowiem zrobiła to zbyt późno. "Będzie to kilkadziesiąt zabiegów in vitro, z czego bardzo się cieszę" - powiedziała.

"Bardzo mi przykro, że ta konwencja nie odbędzie się w Łodzi, ale ponieważ podpisana umowa zawiera kary umowne, w związku z czym tak czy tak, Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tej obietnicy zamierzamy zrealizować. Będzie to kilkadziesiąt zabiegów in vitro, z czego bardzo się cieszę. W związku z tym spora część łodzian będzie usatysfakcjonowana, a przede wszystkim rodziny z listy oczekujących na zabieg" – powiedziała Zdanowska na wtorkowym briefingu prasowym.

Dodała, że ze względu na tajemnicę handlową nie może ujawnić wysokości kary umownej. Nieoficjalnie jest to kilkadziesiąt tysięcy zł. Kontrakt na wynajęcie hali z agencją eventową, która miała zorganizować konwencję w Atlas Arenie według nieoficjalnych informacji miał opiewać natomiast na ponad 100 tys. zł.

Prezydent Zdanowska podziękowała również Joachimowi Brudzińskiemu, bo – jak mówiła – w Łodzi z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, w weekend zaplanowano wiele imprez i po decyzji szefa sztabu wyborczego PiS należy spodziewać się mniejszych utrudnień na drogach.

"Jest to dla nas dobra wiadomość, aczkolwiek łodzianie, którzy na pewno mieli wiele pytań do rządzących nie będą mogli ich zadać. Mam nadzieję, że w inny sposób rozliczą ten fakt w czasie wyborów" – zaznaczyła.

Prezydent Zdanowska zapowiedziała, że podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni mają zagłosować nad dodatkowymi 150 tys. zł na tegoroczny program miejski in vitro. Na wsparcie dla par z problemem niepłodności miasto przekazuje rocznie ok. 1 ml zł. W ciągu 7 lat działania programu, w Łodzi na świat przyszło ponad 450 dzieci.

W latach 2013–16 na terenie całego kraju funkcjonował Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Był realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających określone kryteria. Na świat dzięki niemu przyszło ok. 20 tysięcy dzieci.

500 tys. podpisów za in vitro. Jest obywatelski projekt ustawy o refundacji Zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który zostaje złożony w Sejmie. W Polsce problem niepłodności dotyczy ok. 3 mln osób.

