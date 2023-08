PiS przedstawiło listy wyborcze. Stąd wystartują Morawiecki, Kaczyński, Sasin czy Ziobro

Wraca komisja ds. rosyjskich wpływów. Dziś poznamy jej członków? Zapał do powołania komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich najwyraźniej spadł. Nie wiadomo czy wpłynęły na to zapewnienia Tuska, że stawi się na wyzwanie, groźby opozycji, zapowiadającej Trybunał Stanu dla jej członków czy brak chętnych do zasiadania w niej, mimo dodatkowych zarobków. Niewykluczone, że w środę wybrani zostaną jej członkowie, ale tylko spośród członków PiS.