PiS przeciw poprawkom zwiększającym środki na ochronę zdrowia

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych nie przychyliła się w piątek do poprawek do projektu nowelizacji tegorocznego budżetu zwiększających nakłady na ochronę zdrowia. Wiceminister finansów Sebastian Skuza tłumaczył, że w przyszłym roku środki na służbę zdrowia wyniosą ok. 133 mld zł.

Komisja rozpatrzyła w piątek osiem poprawek do ustawy budżetowej na 2021 r. Pozytywną rekomendację komisji uzyskała jedynie poprawka redakcyjna zgłoszona przez PiS. Reszta poprawek, dotyczących w większości zwiększenia pieniędzy na ochronę zdrowia, nie spotkała się z przychylnością.

Koalicja Obywatelska proponowała zwiększenie środków na ochronę zdrowia o 10 mld zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obronę narodową, transport, wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na muzea. W odpowiedzi wiceminister finansów Sebastian Skuza poinformował, że w przyszłym roku, bez dodatkowych przychodów planowanych w zw. ze zmianami podatkowymi Polskiego Ładu, na służbę zdrowia trafi ok. 133 mld zł. "W tym roku jest dodatkowy bufor w Funduszu Przeciwdziałania COVID na poziomie 30 mld zł. Z tego co pamiętam, wykorzystanych jest 19 mld zł. Jeszcze 11 mld zł jest do wykorzystania" - oświadczył Skuza.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski dodał, że w systemie ochrony zdrowia jest obecnie dwa razy więcej środków niż pięć, sześć lat temu. "Oczywiście chętnie, jako wiceminister zdrowia, przyjmę każde dodatkowe środki, ale podejmujemy pewne decyzje odpowiedzialnie" - stwierdził.

Poprawka została oceniona negatywnie, podobnie jak kolejne zgłoszone przez opozycję. Lewica proponowała przesunięcie 5,3 mld zł z wydatków majątkowych obrony narodowej na podwyżki dla zawodów medycznych: radiologów, diagnostów, ratowników, pielęgniarek, położnych. Poprawki Polski 2050 dotyczyły przesunięcia 3 mld zł z obrony narodowej na ochronę zdrowia oraz przeznaczenia 16 mln zł zamiast na Fundusz Kościelny - dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pozostałe negatywnie zaopiniowane poprawki to: Koalicji Polskiej dot. przeznaczenia 3 mld zł na rozpoczęcie procesu oddłużania szpitali powiatowych, KO - wsparcia szpitali powiatowych w kwocie 1 mld zł oraz Lewicy - zwiększenia o 2 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli.

Komisja nie przychyliła się również do dwóch poprawek Lewicy zgłoszonych do ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Zmierzały one do podniesienia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ mmu/