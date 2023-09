Kolejny punkt programu wyborczego PiS. "Lokalna półka" wspiera polskich rolników i nakłada obowiązek na markety

"Dobry posiłek" - PiS zadba o jedzenie w szpitalach. Indywidualną dietę ułoży lekarz, z zaplaci NFZ Program "Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.