PiS planuje dużą konwencję, która zainauguruje ofensywę w terenie

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Prawo i Sprawiedliwości planuje na czerwiec dużą konwencję, a następnie najważniejsi politycy ugrupowania z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim ruszą w Polskę z ofensywą - wynika z informacji PAP.

Temat ofensywy i spotkań z wyborcami, które miałyby się odbyć w każdym powiecie, został ogłoszony przez Kaczyńskiego podczas niedawnego posiedzenia klubu PiS. "Prezes akcentował konieczność mobilizacji i zapowiedział, że od czerwca działacze mają ruszyć w teren z ofensywą. Spotkania z wyborcami mają się odbyć w każdym z powiatów" – mówił PAP jeden z uczestników spotkania.

Jak wynika z informacji PAP, w teren ruszą m.in. Kaczyński oraz Morawiecki, którzy mają dać przykład pozostałym działaczom ugrupowania.

"Ofensywa prawdopodobnie zostanie zainaugurowana dużą konwencją polityczną, jesteśmy jeszcze na etapie planowania eventu. Rozważamy też wariant zwołania kongresu PiS" - powiedział PAP polityk z otoczenia szefa PiS.

"Jeśli chodzi o objazd po kraju, to był on przygotowany już wcześniej, bo miały się on rozpocząć marcu, ale ze względu na wybuch wojny na Ukrainie start ofensywy został przesunięty. Obecnie aktualizujemy listę miejscowości i terminy wizyt oraz dostosowujemy ją do kalendarza" - dodał polityk.

autor: Rafał Białkowski