PiS płaci Rydzykowi za transmisję mszy. To spore comiesięczne przelewy

"Aby światło prawdy się niosło pod strzechy". Lux Veritatis dostaje od PiS-u co miesiąc przelew 37 tys. zł tytułem: "transmisja na żywo mszy". Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka łącznie dostaje pół mln zł rocznie.

Umowa między PiS a redemptorystą została zawarta, jak wynika z oficjalnych danych Biuletyn Informacji Publicznej PiS-u, w 2015 roku i obowiązuje do końca tego roku. Po zsumowaniu przelewów rocznie fundacja ojca Rydzyka dostaje od partii rządzącej 440 tys. zł, co łącznie daje kwotę prawie 4 mln zł. Przez dokumenty przekopał się analityk ekonomiczny Rafał Mundry.

Wirtualne Media przypominają, że w Telewizji Trwam msze święte z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej są transmitowane codziennie.

Skąd PiS ma te pieniądze? "Ze składek, dotacji budżetu państwa czy wpłat prezesów spółek państwa..." - skomentował na Twitterze ekonomista.

Fundacji o. Rydzyka płaci 37 tys. zł za transmisję mszy św. Miesięcznie.

Czyli ok pół miliona zł rocznie.

Łącznie ok 3,5 mln zł wg umowy w latach 2015-2023.



Ze składek, dotacji z budżetu państwa, czy wpłat prezesów spółek skarbu państwa... pic.twitter.com/auWsyW5Z1f — Rafał Mundry (@RafalMundry) February 25, 2023

To i tak jedynie kropla w morzu tego, co płynie do fundacji ojca Rydzyka. W odpowiedzi na interpelacje opozycji resorty niedawno pokazały dane finansowe za lata 2021-2022. I tak od Ministerstwa Finansów Lux Veritatis otrzymało około 300 tys. zł, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - ok. 330 tys. zł (na zakup czasu antenowego na emisję m.in. spotów "Profilaktyka 40 Plus", "Planuję długie życie"). Z kolei MSZ przekazał Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prawie 430 tys. zł, w tym ponad 93 tys. na realizację trzech filmów dokumentalnych średniometrażowych o generałach: Stanisławie Maczku, Stanisławie Sosabowskim i Władysławie Andersie. Najwięcej, bo 2,1 mln zł, przelał resort edukacji.

Kancelaria Premiera także nie skąpiła gotówki. W 2021 roku przekazała 3 mln zł na budowę 100 pomników, które stanęły w parku Pamięci Narodowej niedaleko campusu toruńskiej akademii. Kontrola NIK wykazała, że przekazanie środków było niezgodne z wewnętrznymi przepisami.

Telewizja Trwam w 2021 roku zanotowała wzrost przychodów do 12,06 mln zł (wpływy krajowe - 11,14 mln zł i z zagranicy - głównie USA i Kanady - 917 tys. zł). Przychody fundacji Lux Veritatis wyniosły 56,4 mln zł, a zysk - 1,4 mln zł. Suma otrzymanych darowizn wyniosła 43,97 mln zł.