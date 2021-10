PiS oraz Parta Republikańska podpisały umowę koalicyjną

/ PiS

Prawo i Sprawiedliwość oraz Partia Republikańska mają już podpisaną nową umowę koalicyjną; w ramach nowego układu politycy związani z Adamem Bielanem otrzymają dwa ministerialne stanowiska oraz gwarancję wspólnego startu z list PiS-u w wyborach - podało w czwartek nieoficjalnie radio RMF FM.

Według informacji radia zgodnie z umową Republikanie otrzymali obietnicę startu z list PiS-u we wszystkich nadchodzących wyborach: do europarlamentu, w elekcji samorządowej oraz wyborze posłów i senatorów. Otrzymali także dwie ministerialne posady.

Ministrem sportu ma zostać Kamil Bortniczuk. "Drugim ministrem, choć bez teki, będzie Michał Cieślak, pracujący w Kancelarii Premiera" - podało RMF FM.

Zaznaczono, że podpisanie umowy z Republikanami nie oznacza końca dyskusji w Zjednoczonej Prawicy, bo teraz to Solidarna Polska domaga się większej reprezentacji w rządzie. "Ziobryści walczą o dodatkowy resort. Przynajmniej na razie zawieszone za to zostały rozmowy z Marcinem Ociepą i jego stronnikami. Były polityk Porozumienia konsekwentnie domaga się stanowiska ministra rozwoju, na co ma już nikłe szanse. PiS miało mu proponować funkcję ministra bez teki" - podało radio.

