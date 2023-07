PiS utrzyma władzę? Jest nowy sondaż wyborczy

Opozycja rozpoczyna kontrolę Pikników 800 Plus Rozpoczynamy kontrolę Pikników 800 Plus - poinformowali w środę politycy KO przed siedzibą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie udali się z interwencją poselską. Zamiast 800 Plus mamy pieniądze na promocję władzy; to jest ukryte finansowanie kampanii wyborczej PiS-u -