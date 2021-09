PiS i spółki. Lewica chce kontroli NIK ws. zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Występujemy do NIK, aby sprawdziła, jak przez ostatnie sześć lat dokonywane były wskazania kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i na członków zarządu tych spółek - poinformowali w poniedziałek posłowie klubu Lewicy.

"Gazeta Wyborcza", "Onet" i "Radio Zet" w poniedziałek opublikowały skład zarządów spółek Skarbu Państwa i - jak podkreślają - powiązania ich członków z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

"Za rządów Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości mamy największy wysyp rodzin, przyjaciół, znajomych w instytucjach, które są odpowiedzialne za rządzenie, w spółkach Skarbu Państwa, które mają być zarządzającymi majątkiem państwowym i w instytucjach, które są pokrewne" - podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jak zaznaczył, Lewica kilka miesięcy temu złożyła projekt ustawy, który ma zapewniać możliwość obsadzania spółek Skarbu Państwa w transparentnych konkursach. Dodał, że Lewica nie godzi się na to, żeby takie projekty znalazły się w sejmowej "zamrażarce".

Przeczytaj także Politycy przyznali sobie gigantyczne podwyżki

Wiceszef klubu Tomasz Trela zapowiedział konkretne działanie. "Dzisiaj występujemy jako Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy do Najwyższej Izby Kontroli. Chcemy, żeby NIK sprawdziła i zbadała, jak przez sześć lat dokonywane są wskazania kandydatów na kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i na członków zarządu tych spółek Skarbu Państwa" - poinformował poseł.

"Jeżeli to jest transparentne, to powinno być systemowo rozwiązane. Natomiast jeżeli transparentność PiS-u polega na tych słynnych mailach +cześć, wujo+, to kontrolerzy NIK zweryfikują i sprawdzą - w jaki sposób, w jakim czasie i na czyją rekomendacje, na czyje polecenie trafiało to czy inne nazwisko do tej czy innej rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa" - podkreślił Trela.

"Liczymy, że pan prezes NIK Marian Banaś, a głównie kontrolerzy NIK, będą tak skuteczni, sprawni i dokładni jak przy tych kontrolach, które ujrzały światło dzienne w ostatnich tygodniach" - dodał poseł Lewicy. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ par/