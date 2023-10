PiS gra na czas? Stawką władza nad KNF

Choć PiS wybory parlamentarne wygrało, to zarazem je przegrało. Po 8 latach rządów obóz prawicy nie ma szans na utworzenie kolejnego rządu, ale gra na czas. Stawką bowiem ma być nowy prezes Komisji Nadzoru Finansowego, do której w przyszłości ma trafić sporo przybocznych premiera Mateusza Morawieckiego - informuje "Gazeta Wyborcza".

15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których PiS uzyskał 35,38 proc. poparcia, co przekłada się na 194 mandaty. Zjednoczona opozycja ma ich łącznie 248, a więc Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na sformułowanie większości parlamentarnej.

Prezydent Andrzej Duda przeprowadził w tym tygodniu konsultacje z partiami, które weszły do Sejmu, i ogłosił wczoraj..., że jest dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera - chodzi oczywiście o Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się 13 listopada 2023 r. Według źródeł "Wyborczej" PiS gra na czas, po to, by premier Morawiecki mógł wybrać szefa KNF na kolejną 5-letnią kadencję.

KNF łakomym kąskiem

Kadencja obecnego szefa KNF, Jacka Jastrzębskiego, kończy się 23 listopada. Decyzję ws. następcy podejmuje wyłącznie premier. Ma on też decydujący głos, jeśli chodzi o wiceprzewodniczących KNF. - Dla Morawieckiego to szczególnie ważna instytucja, sam wywodzi się z systemu bankowego i wie, jak ważny jest swój człowiek w KNF - słyszymy w rządzie.

Politycy Zjednoczonej Prawicy nie ukrywają, że KNF stanowi łakomy kąsek. - KNF to budżet ponad 500 mln zł, w komisji pracuje prawie 1400 osób, a średnia pensja wynosi 11 tys. zł. Jasne, że nie wszyscy tam trafią, ale menedżerowie bliscy Morawieckiemu już mają szansę. To arka Noego dla ludzi premiera. Są w stanie przetrwać rządy opozycji, które będą niczym potop - mówi jeden z członków rządu, cytowany przez "Wyborczą".

Przypomnijmy także, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ma dużą władzę. To on decyduje o tym, czy banki mogą wypłacić dywidendę. KNF może też blokować nominacje na prezesów spółek finansowych - m.in. PKO BP, Pekao SA, czy PZU. To również KNF ma ważny głos ws. prywatyzacji Velo Banku.

JM