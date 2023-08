PiS dosypie pieniędzy w programach socjalnych. "Nie zmarnujmy dorobku minionych ośmiu lat"

Żaden program społeczny nie zostanie zlikwidowany, ale będą kolejne propozycje, które będą służyły obywatelom w codziennym życiu – deklaruje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zauważyła także, że inflacja obecnie spada i zmierza w kierunku poziomu jednocyfrowego.

"Przed nami mnóstwo pracy, ale mamy nowe pomysły. Niedługo państwo je usłyszycie - oprócz tego, co już robiliśmy, co będziemy podejmować" – zapowiedział marszałek, która przyjechała do Zagłębia Dąbrowskiego na zaproszenie posła PiS Waldemara Andzela.

Jak mówiła, zbliżające się wybory parlamentarne to czas, kiedy "wszyscy dorośli obywatele RP stają się największą w Polsce komisją rekrutacyjną", wyłaniającą tych, którym powierzony zostanie mandat zaufania na kolejne cztery lata. Marszałek apelowała, by nie zmarnować dorobku minionych ośmiu lat.

"W polityce można być uczciwym, można dotrzymywać słowa; Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że można być wiarygodnym" – powiedziała w Czeladzi marszałek Witek. Zaznaczyła, że program wyborczy pisze się nie dla partii, ale dla obywateli, dlatego najlepiej robić to razem z nimi.

Główne filary programu PiS – wskazała Elżbieta Witek – to rodzina i bezpieczeństwo. "Jeśli nie będziemy bezpieczni, to nie będziemy się mogli rozwijać" – podkreśliła, nawiązując do obecnych zagrożeń związanych m.in. z wojną w Ukrainie. Jej faktycznym początkiem – jak mówiła – był wcześniejszy "atak hybrydowy" na polsko-białoruską granicę.

Podczas sobotniego spotkania Elżbieta Witek wymieniała najważniejsze działania i programy społeczne rządu realizowane podczas dwóch ostatnich kadencji, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej i wprowadzenie stawki godzinowej, obniżenie podatków, bezpłatne leki dla seniorów i młodych, program Rodzina 500+ (od stycznia kwota świadczenia wzrośnie do 800 zł), 13. i 14. emerytura, programy dla młodych i seniorów.

"Dotrzymaliśmy słowa, nie zrezygnowaliśmy z żadnego programu społecznego adresowanego do rodzin" - powiedziała marszałek Sejmu. "Jeśli teraz wybór będzie niewłaściwy, to tych programów nie będzie, nie mam co do tego wątpliwości" – mówiła.

Elżbieta Witek podkreśliła, że minione cztery lata były "niesłychanie trudne", zaś "żadna formacja nie rządziła w tak trudnych warunkach". "Ten trudny czas był najlepszym sprawdzianem jaką jesteśmy władzą" – powiedziała, przyznając, iż podczas rządzenia nie udało się także uniknąć błędów, jednak rząd PiS – oceniła – pomyślnie przeszedł test w bardzo trudnym okresie. Witek zauważyła, że inflacja obecnie spada i zmierza w kierunku poziomu jednocyfrowego.

