PiS chce debaty w Sejmie. Tematem ma być weto dla podatków

Przedterminowe wybory? Konfederacja deklaruje poparcie wniosku PiS Konfederacja jest zawsze gotowa do udziału w przedterminowych wyborach i jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przez PiS w Sejmie, to zapewne go poprzemy - powiedział PAP poseł Konfederacji Michał Wawer.