PiS bierze na cel szkoły niepubliczne. Tak wprowadza tylnymi drzwiami "lex Czarnek"

RODZICONOMIA "Dziecko powinno wiedzieć, ile zarabiają rodzice". Domowa i szkolna edukacja finansowa w praktyce Wszyscy powinniśmy mieć co najmniej minimum wiedzy o finansach, tymczasem większość młodych nie wie, jak wybrać dostawcę usług energetycznych albo co, poza ceną, jest ważne przy wyborze ubezpieczenia. Największą rolę do odegrania mają rodzice, tymczasem w Polsce wciąż nie ma kultury rozmawiania w domu o pieniądzach. O praktycznej edukacji finansowej dzieci i młodzieży w ósmym odcinku podcastu "Rodziconomia" mówi dr Krzysztof Biegun, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.