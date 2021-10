PiS, Konfederacja i Kukiz'15 za przedłużeniem stanu wyjątkowego. Opozycja pyta o dzieci migrantów

W telefonach czterech migrantów znaleziono kolekcję filmów i zdjęć dotyczących pedofilii i zoofilii. W Polsce nie można mieć takich barbarzyńskich rzeczy – powiedział w Sejmie szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podczas debaty na temat przedłużenia stanu wyjątkowego.

Podczas debaty szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że opinia publiczna musi wiedzieć, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać i nie wystarczą tu ogólniki. "Trzeba mówić konkretnie" – zaznaczył Kamiński.

"Znaleźliśmy zdjęcia ośmiu młodych mężczyzn, właścicieli tych telefonów z bronią w mundurach organizacji bojówek paramilitarnych bliskowschodnich. Młodzi mężczyźni uzbrojeni, przeszkoleni wojskowo. Są na naszym terenie. Będziemy wyjaśniali, w szeregach jakich bojówek bliskowschodnich walczyli i brali udział" – zaznaczył szef MSWiA.

Wskazał, że w pasie granicznym znaleziono kartę telefoniczną, którą "wyrzucił jeden z migrantów". "Na karcie tej znaleziono zdjęcia członków ugrupowania terrorystycznego palestyński-islamski dżihad. To są specjaliści od wysadzania się w izraelskich autobusach i kawiarniach" – przekazał.

"Jedna z osób, której zdjęcia znaleziono i która jest w jednym z ośrodków zamkniętych dla cudzoziemców, ukończył kurs wojskowy na terenie Rosji. Jest cała seria zdjęć w tym telefonie świadcząca o tym, że między lutym a lipcem tego roku był szkolony wojskowo na terenie Rosji. Ostatnie zdjęcie jest z 17 lipca tego roku, z tego kursu. Jeszcze jest w mundurze. 19 lipca został zatrzymany w Polsce. Czyli prosto z tego kursu ruszył na polską granicę i nielegalnie ją przekroczył" – wyjawił.

Szef MSWiA podkreślił, że kolejną rzeczą, która bulwersuje opinię publiczną i która wymaga dodatkowego uzasadnienia, są zdjęcia wskazujące, że część z tych osób może być zaangażowana w działalność kryminalną. "Od handlu narkotykami po handel dokumentami tożsamości" – podał.

"Chce też powiedzieć, że pornografia zoofilska i pedofilska jest w świetle polskiego Kodeksu karnego penalizowana w sposób bardzo jasny. Artykuł 202 par. 3 kk, który mówi o tym, że nie tylko rozpowszechnianie, ale również posiadanie pornografii pedofilskiej i zoofilskiej jest karane. W telefonach czterech uchodźców znaleziono kolekcję filmów i zdjęć dotyczących pedofilii i zoofilii. Te materiały znajdują się w prokuraturze i będą czynione dalsze działania zgodne z prawem. W Polsce nie można mieć takich barbarzyńskich rzeczy" – dodał.

W jednym z badanych telefonów znaleziono numer osoby, która wedle baz naszych sojuszników przygotowywała zamach terrorystyczny na terenie UE i jest bojownikiem Państwa Islamskiego – powiedział w czwartek w Sejmie szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji w debacie przekazał, że ok. 65 proc. osób, które trafiają do Polski, to obywatele Iraku. Jak wskazywał, "w Iraku nie ma wojny domowej, nie toczy się konflikt zbrojny. To są klasyczni migranci, posiadający realne pieniądze" – dodał.

Podkreślił, że obowiązkiem rządu jest przedstawianie zagrożeń, jakie wiążą się "z masową nielegalną migracją". "Jest rzeczą oczywistą, że musimy badać, kto do nas trafił. Część z tych ludzi nie ma żadnych dokumentów, cześć z tych ludzi ma fałszywe dowody tożsamości i fałszywe paszporty. Na szczęście mamy pewne możliwości zbierania informacji o ludziach, którzy do nas trafili. Jednym ze źródeł wiedzy o tych ludziach, o ich przeszłości są ich telefony, które muszą być badane" – wskazał szef MSWiA.

Dodał, że informacje te są konfrontowane ze wszystkimi dostępnymi bazami danych, również z innych krajów. Poinformował, że w pierwszym etapie zbadano 200 telefonów.

"Na 200 telefonów uznano, że 50 ich właścicieli może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli" – powiedział.

Karolina Kropiwiec, Bartłomiej Figaj