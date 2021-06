Photon Energy widzi potencjał do rozwoju w Polsce

fot. Diyana Dimitrova / / Shutterstock

Photon Energy zakłada w nowej strategii do 2024 r. m.in. rozbudowę portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych. Spółka widzi potencjał do rozwoju w Polsce. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji, obok planowanej sprzedaży akcji własnych, może być emisja zielonych obligacji - poinformował PAP Biznes prezes Georg Hotar.

"Nowa strategia nie zakłada fundamentalnych zmian w naszym biznesie, będziemy się koncentrować przede wszystkim na zwiększaniu portfolio elektrowni fotowoltaicznych. Chcemy również rozwijać technologie magazynowania energii słonecznej. Zamierzamy ponadto wykorzystać potencjał Photon Water" - powiedział PAP Biznes Georg Hotar.

Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp do co najmniej 600 MWp.

"Tam, gdzie to możliwe, będziemy rozwijać moce wytwórcze we własnym zakresie. Nie wykluczamy też współpracy z partnerami oraz akwizycji, choć obecnie akwizycje projektów nie są naszym priorytetem, bo ceny na rynku są wysokie" - powiedział prezes.

"Część projektów uruchomimy już w tym roku, będą to dwie elektrownie w Australii, dodamy też kolejne MW na Węgrzech, w Rumuni, w Polsce. Wiele projektów, które mamy w portfelu będzie gotowych do budowy w przyszłym roku, będzie więc znaczący wzrost w porównaniu z tym rokiem. Podobnie w kolejnych latach" - dodał.

Jak poinformował prezes, spółka zamierza rozwijać się głównie na trzech rynkach Europy Środkowej: w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce. Nie wyklucza aktywności na rynku czeskim.

"Rynek czeski był mniej aktywny w ostatnich latach, ale wraca tam życie dzięki m.in. pewnym ułatwieniom w zakresie pozwoleń. Przyglądamy się więc temu rynkowi, szukamy możliwości rozwoju projektów w przyszłości" - powiedział Hotar.

Z kolei w Australii spółka chce rozwijać projekty PV i magazynowania w oparciu o technologię firmy RayGen, z którą zawarła w ubiegłym roku partnerstwo strategiczne.

Jak powiedział prezes, Photon nie opiera strategii na programach wsparcia dla OZE.

"Programy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii kończą się, z pewnymi wyjątkami. Obowiązuje system certyfikatów w Australii, są aukcje w Polsce i na Węgrzech, ale nie opieramy na tym naszej strategii. Rozwijamy nasze projekty, biorąc pod uwagę ceny rynkowe. Interesują nas projekty o skali przemysłowej, głównie greenfield. Jesteśmy zainteresowani kontraktami PPA (z ang. Power Purchase Agreement, umowa na dostawę energii między wytwórcą OZE a odbiorcą końcowym - przyp. PAP Biznes)" - powiedział prezes Hotar.

"Jesteśmy przekonani, że ceny energii będą nadal rosnąć m.in. z powodu wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Widać też wzrost inflacji. Popyt na energię odnawialną będzie rosnąć" - dodał.

Pytany, jaka część z powiększonego portfela elektrowni PV będzie w Polsce, odpowiedział: "Myślę, że ok. jedna czwarta, jedna trzecia nowych mocy. To kwestia uzyskania pozwoleń, zabezpieczenia finansowania".

"Rozwijamy wszystkie nasze nowe elektrownie w oparciu o technologię tzw. trackerów, pozwalającą instalacji podążać za ruchem słońca. W Polsce ta technologia nie jest jeszcze popularna. Spodziewam się jednak, że w niedługiej przyszłości sytuacja się zmieni, banki będą oczekiwać nowszej technologii. Tematem w Polsce będzie też magazynowanie energii. Jesteśmy więc przekonani, że rozwijamy właściwy produkt, robimy to samodzielnie, co trwa dłużej, rozglądamy się w Polsce za gruntami" - powiedział prezes Photon Energy.

Jak poinformował, koszt inwestycji zależy m.in. od wielkości projektu. Rozwój projektu i budowa to obecnie koszt ok. 700 tys. euro za 1 MW przy technologii trackerów.

"Obserwujemy jednak teraz wzrost cen niektórych komponentów używanych w instalacjach m.in. w związku ze wzrostem cen miedzi. Rosną też koszty transportu" - powiedział prezes.

Ponadto, spółka zakłada w strategii do 2024 r. zwiększenie portfela projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu do 1,5 GWp oraz rozbudowanie portfela elektrowni obsługiwanych w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do 1,0 GWp (z 300 MWp obecnie).

"Moim zdaniem to konserwatywne założenie. To bardzo stabilny biznes, nie wymaga dużych nakładów finansowych. Tym niemniej potrzebna jest skala, by generować dodatnie wyniki" - powiedział Hotar.

Spółka zamierza także uruchomić platformę sprzedaży internetowej B2B, celem generowania dodatkowych przychodów z handlu modułami fotowoltaicznymi, falownikami, bateriami itp.

Cele strategiczne Photon Energy zamierza sfinansować m.in. z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, sprzedaży praw do projektów, refinansowania projektów, wpływów z obligacji.

"Mamy dodatni cash flow operacyjny, jest też jeszcze miejsce na refinansowanie naszego istniejącego portfela projektów. Mamy program obligacji, papiery są z terminem wykupu w październiku 2022 roku. Gdy nadejdzie właściwy moment, będziemy myśleć o refinansowaniu tego zadłużenia. Pomyślimy też o emisji kolejnego długu. Uzyskaliśmy rating ESG, więc kolejna emisja to mogłyby być tzw. zielone obligacje" - powiedział prezes Photon Energy.

Spółka chce też sprzedać do 7 mln posiadanych akcji własnych, wycenianych obecnie na ok. 18 mln euro. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy „gotowości do budowy”.

"Chcemy, by naszą spółką zainteresowały się różne grupy inwestorów, w tym inwestorzy instytucjonalni. Przenieśliśmy notowania z rynku NewConnect na rynek główny GPW, ale niektórzy inwestorzy sygnalizowali, że nasz free float jest zbyt niski. Chcielibyśmy go zwiększyć. Zamierzamy wykorzystać obecność na rynku kapitałowym do finansowania naszego rozwoju. Jako jedno ze źródeł finansowania strategii zamierzamy zaoferować do 7 mln posiadanych akcji własnych" - powiedział prezes.

Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r. W ubiegłym roku EBITDA wyniosła 8,4 mln euro (wzrost o 6,3 proc. rdr) przy przychodach na poziomie 28,3 mln euro (spadek o 6,3 proc. rdr).

Jak podano, szacunki dot. prognozowanego wyniku EBITDA nie uwzględniają oczekiwanego potencjału wzrostu z niedawno wdrożonej technologii nanoremediacji, czyli usunięcia toksycznych związków PFAS ze środowiska bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu ani procesów utylizacji. Po zakończeniu fazy próbnej planowana jest komercjalizacja technologii na całym świecie.

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody. Spółka posiada w swoim portfolio elektrownie słoneczne o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie.

Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi.

Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie.

Kapitał zakładowy Photon Energy dzieli się na 60 mln akcji. Ponad 70 proc. z nich należy do dwóch głównych akcjonariuszy, spółek Solar Future i Solar Power to the People, kontrolowanych przez współzałożycieli Photon Energy. Ok. 14 proc. to akcje własne posiadane przez spółkę.

Kapitalizacja Photon Energy na GPW wynosi ok. 750 mln zł.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ osz/