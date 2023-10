Petru: Ważne jest uzdrowienie publicznych finansów

Jeśli opozycja, która teraz otrzymała większość w Sejmie, przejęłaby możliwość tworzenia rządu już w październiku-listopadzie, miałaby większy wpływ na przyszłoroczny budżet" - powiedział PAP Ryszard Petru, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu z listy Trzeciej Drogi.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Pod koniec września rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok. Założono w nim, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. W komunikacie KPRM wskazano wówczas, że budżet został przygotowany przy założeniu, że w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym ma wynieść 3 proc., a inflacja 6,6 proc. średniorocznie.

Zdaniem Ryszarda Petru istnieje obawa, że poziom inflacji w przyszłym roku będzie wyższy ze względu na to, że "mieliśmy zaniżone m.in. ceny paliw".

Zapytany o to, czy jego zdaniem projekt budżetu państwa na 2024 rok zostanie przyjęty do końca tego roku, odpowiedział, że "jeśli opozycja, która teraz otrzymała większość w Sejmie, przejęłaby możliwość tworzenia rządu już w październiku-listopadzie, miałaby większy wpływ na przyszłoroczny budżet. Jeśli miałoby się to wydarzyć w ostatnim możliwym terminie, ten budżet w naturalny sposób będzie musiał być przedmiotem funkcjonowania państwa w pierwszych miesiącach roku" - dodał.

Pytany o to, czy założenia tego projektu pozwolą na realizację programów społeczno-gospodarczych, polityk odpowiedział, że na pewno nie nastąpią żadne istotne zmiany w budżecie na przyszły rok, "ze względu na to, że władza zostanie przejęta przez opozycję pod koniec tego roku". "Czyli de facto w praktyce nie będziemy w stanie w istotny sposób czegokolwiek zmieniać w budżecie w pierwszych miesiącach" - dodał.

Przypomniał też, że opozycja szła z pewnymi hasłami do wyborów i będzie chciała je zrealizować. "W przyszłym roku 800 plus będzie realizowane" - dodał.

Ryszard Petru powiedział, że ważne jest to, by uzdrowić finanse publiczne.

"Po pierwsze, skonsolidować. Mamy olbrzymi dług poza budżetem, w funduszach celowych, które trzeba skonsolidować". Jak dodał, jest to wyzwanie na kilka dobrych miesięcy. "To jest fundament, bo jeśli nastąpi możliwość połączenia budżetu państwa z tymi funduszami, może okazać się, że w sposób istotny można bardzo znacząco obniżyć koszty obsługi długu". Podkreślił, że to najważniejsza oszczędność, którą można poczynić w bardzo krótkim czasie.

"Mówimy o kwocie od 10 do 15 miliardów złotych, poprzez konsolidację i postawienie na konwergencję. To są dwa podstawowe kierunki, które umożliwią istotną oszczędność w kosztach obsługi długu, a to z kolei da oddech budżetowi w perspektywie najbliższych miesięcy" - powiedział.

Wskazał też na środki z Krajowego Planu Odbudowy.

"Nie chciałbym teraz deklarować terminów, bo one są pochodną tego, kiedy zostanie utworzony rząd, jaka będzie postawa Prezydenta, ale jestem głęboko przekonany, że środki z KPO mogą do Polski relatywnie szybko wpłynąć" - powiedział.

Jak dodał, zwiększą one poziom inwestycji, będą sprzyjały niższej inflacji i, co więcej, wprowadzą Polskę na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Ryszard Petru dodał, że dane, które opublikowało Ministerstwo Finansów kilka dni temu, "po wyborach, niestety", wskazują na bardzo powolny przyrost dochodów budżetowych w tym roku i bardzo szybki wzrost wydatków.

"W związku z tym, ten deficyt może być wyższy, niż zakładała nowelizacja ustawy budżetowej" - powiedział.

Ryszard Petru został też zapytany o to, jak jego zdaniem będzie przebiegała współpraca z Lewicą. "Zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica, stawiają na potrzeby doinwestowania takich obszarów jak edukacja i ochrona zdrowia. Po pierwsze - musimy uzdrowić polską gospodarkę i finanse" - zaznaczył.

"Zawsze podkreślałem, że na uzdrowienie polskiej gospodarki i finansów potrzeba 12 miesięcy. Jestem przekonany, że z Lewicą znajdziemy kompromis i to jest kwestia tego, które rozwiązania, kiedy wprowadzać".

Zaznaczył, że kluczem będzie też diagnoza sytuacji budżetowej, finansowej państwa, bo "obawia się, na co wskazują dane opublikowane ostatnio przez Ministerstwo Finansów, że ona może być jeszcze gorsza, niż rząd deklarował". (PAP)

Autorka: Paulina Kurek

