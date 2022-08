Petka-Zagajewska [PKO BP]: Wrzesień może być pożegnaniem z podwyżkami stóp, RPP przejdzie w tryb "wait and see"

fot. Marek Skorupski / / FORUM

Wrzesień w polityce monetarnej może być pożegnaniem z podwyżkami, RPP prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe ostatni raz w tym cyklu i przejdzie w tryb "wait and see" – ocenia kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Istotne spowolnienie gospodarki i hamowanie inflacji będzie sygnałem dla RPP, żeby pod koniec 2023 r. rozpocząć obniżki.

"Najbardziej popularnym wskaźnikiem, na który RPP powinna zwracać uwagę, jest inflacja bazowa. Zakładamy, że jesteśmy już blisko szczytu. Być może sierpień będzie jeszcze miesiącem, w którym inflacja bazowa nieznacznie wzrośnie. Później powinna hamować. Widać już wyraźne hamowanie popytu konsumpcyjnego, które sprawia, że przestrzeń do przenoszenia szoku na rynku energii na ceny innych dóbr i usług jest dużo mniejsza, moc cenotwórcza firm zdecydowanie spadła. Prognozujemy, że na koniec 2023 r. inflacja bazowa znajdzie się w okolicy 3,5 proc., czyli blisko poziomów optymalnych z puntu widzenia NBP" - powiedziała PAP Biznes Petka-Zagajewska.

"To jeden z elementów, który naszym zdaniem powinien skłaniać Radę do wygaszania cyklu podwyżek stóp procentowych. Wrzesień powinien być już pożegnaniem z podwyżkami. Wówczas zapewne zobaczymy ostatni ruch. Być może ponownie w mniejszej skali niż dotychczas, czyli o 25 pb. Otoczenie sprawia, że nie należy się jednak spodziewać twardej komunikacji wskazującej, że to koniec podwyżek. Inne banki centralne już zupełnie odeszły od stosowanego w ostatnich latach forward guidance i komunikują, że podejmują decyzje ze spotkania na spotkanie. Myślę, że RPP będzie więc jedynie sygnalizować, że zawiesza cykl i będzie czekała na rozwój wypadków" - dodała.

Inflacja powinna się obniżać w 2023 roku

W ocenie ekonomistki, po szczycie wskaźnika CPI w lutym 2023 r., inflacja powinna zdecydowanie obniżać się, docelowo do ok. 7 proc. na koniec przyszłego roku.

"Patrząc na główny wskaźnik inflacji wydaje się, że minęliśmy już tegoroczną górkę. Kolejne odczyty będą plasowały się poniżej lipcowego 15,6 proc. Niemniej wzrost taryf doprowadzi do ponownego skoku inflacji na początku przyszłego roku. Bardzo prawdopodobnym momentem, w którym zobaczymy ten ostateczny szczyt jest luty 2023 r., który będzie też mocno obarczony efektami niskiej bazy. W 2022 roku to był moment wprowadzenia tarcz antyinflacyjnych. W naszym bazowym scenariuszu prognozujemy, że inflacja w tym szczycie wyniesie ok. 17-18 proc. Precyzyjny odczyt będzie oczywiście zdeterminowany przede wszystkim tym, jak mocno wzrosną taryfy, rachunki za gaz i prąd, i jak wysokie okażą się ostatecznie wzrosty za ciepło systemowe" - ocenia Petka-Zagajewska.

"Po szczycie w lutym oczekujemy już bardzo zdecydowanego i dosyć stabilnego spadku inflacji, docelowo do ok. 7 proc. na koniec roku. W bazowym scenariuszu zakładamy, że tarcza zostanie przedłużona do końca 2023 r. Efekt wycofywania tarcz pojawi nam się dopiero w 2024 r. i on sprawi, że okres przybywania inflacji powyżej celu się przedłuży. Inflacja CPI wróci w okolice celu NBP dopiero w 2025 r. Niemniej, w 2024 r. zdecydowana większość odchylenia inflacji od celu będzie wynikała ze zmian administracyjnych i zmian stawek podatkowych i z tego punktu widzenia nie powinno to być niepokojącym sygnałem dla RPP. Rada powinna znacznie bardziej patrzeć na zamiany cen w tych kategoriach, które nie podlegają wahaniom generowanym przez rządowe działania" - dodaje.

Wrzesień może być pożegnaniem z podwyżkami stóp?

W rozmowie z PAP Biznes Petka-Zagajewska podkreśliła, że czynnikami, które powinny skłonić RPP do zatrzymaniu cyklu jest też m. in. efektywność dotychczasowych podwyżek stóp procentowych w Polsce i silne hamowanie globalnej gospodarki.

"Cykl, który już jest za nami, to największy, najmocniejszy i najszybszy cykl podwyżek stóp procentowych w historii polskiej gospodarki. Istotne jest też to, że ze względu na strukturę rynku kredytowego – tj. rynku z nadreprezentowanym udziałem kredytów opartych o zmienną stopę procentową – podwyżki stóp procentowych wpływają na gospodarkę nie tylko poprzez eliminację nowego popytu, tworzonego przez kredyt i zniechęcanie gospodarstw domowych do zaciągania zobowiązań, ale przede wszystkim poprzez to, że zostawiają gospodarstwom domowym, które wcześniej zaciągały kredyty, dużo mniej wolnych środków do przeznaczenia na inne cele niż spłata raty. Stąd też efektywność podwyżek stóp procentowych w Polsce jest większa niż np. w innych gospodarkach regionu, gdzie koszt obsługi zobowiązań kredytowych wzrósł w dużo mniejszym stopniu" - powiedziała ekonomistka.

"Istotne jest też to, że kluczowe czynniki powodujące inflację, to czynniki, na które może wpłynąć globalna, a nie lokalna polityka pieniężna. Globalna polityka pieniężna też się zacieśnia. Scenariuszem bazowym dla światowej gospodarki stał się scenariusz recesyjny – dla USA, Niemiec. Prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w horyzoncie 12 miesięcy przekracza już 50 proc. Skutkiem tego jest m .in. to, że szok wojenny, który napędzał ceny nie tylko nośników energii, ale też metali i ropy, w wielu segmentach rynków już się cofnął. Teraz szok inflacyjny ogranicza się już tylko do rynku energetycznego. Ceny ropy się cofnęły, ceny metali w zasadzie spadły do poziomów przedwojennych, mamy też pierwsze sygnały stabilizacji na rynku surowców rolnych. To są czynniki, które z punktu widzenia RPP powinny otwierać furtkę, by przejść do fazy wyczekiwania i zatrzymać cykl podwyżek" - dodała.

Obniżki stóp procentowych na koniec 2023 roku

W bazowym scenariuszu makroekonomicznym PKO BP prognozuje, że spowolnienie gospodarcze i hamowanie inflacji skłoni Radę Polityki Pieniężnej do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 r.

"Zakładamy, że istotne spowolnienie gospodarki, połączone z dosyć silnym cofaniem się inflacji – CPI spadnie o połowę w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy – będzie dla RPP sygnałem, by jeszcze w 2023 r. rozpocząć obniżki stóp procentowych, w drugiej połowie lub pod koniec roku. Natomiast gdyby siła rynku pracy zaskakiwała pozytywnie, wtedy okres utrzymywania stóp procentowych na wysokim poziomie może się przedłużyć" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka.

Zdaniem Petki-Zagajewskiej, jeśli w przyszłym roku rynek pracy zaskoczy i płace wciąż będą mocno rosły, RPP może zdecydować się na utrzymywanie stóp procentowych na docelowym poziomie przez dłuższy czas.

"Górka inflacyjna na początku przyszłego roku jest tak powszechnie oczekiwana, że raczej nie zaskoczy RPP. To, co mogłoby ewentualnie wywoływać jakieś dodatkowe podwyżki stóp w przyszłym roku, to sytuacja, w której pozytywnie zaskoczy rynek pracy. Gdyby okazało się, że jednak płace nadal rosną w tempie istotnie dwucyfrowym, to mógłby być to sygnał dla RPP, że niebezpieczeństwo dalszego rozlewania się szoku inflacyjnego po wszystkich kategoriach znowu narasta i skala hamowania popytu nie będzie duża" - powiedziała.

"Wydaje się jednak, że taka sytuacja byłaby raczej przesłanką dla Rady za dłuższym utrzymywaniem stóp procentowych na docelowym poziomie ok. 7 proc. niż za dalszymi podwyżkami" - dodała.

Lipiec przyniósł stabilizację sytuacji gospodarczej, ale w kolejnych kwartałach wzrost będzie coraz niższy

"Po szoku, który wywołały wstępne dane o wzroście gospodarczym w II kw., lipcowe odczyty są uspokajające. Pokazują one, że po stronie kluczowych obszarów aktywności gospodarczej, które regularnie śledzimy – produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i budownictwa – jesteśmy wciąż dalecy od kryzysowej sytuacji. Doświadczamy spowolnienia gospodarczego, które jest naturalną konsekwencją hamującej globalnej gospodarki, ale także dosyć mocnego cyklu podwyżek stóp procentowych, którego celem jest przecież schłodzenie koniunktury. Dane te nie wpisują się zatem w negatywny obraz gospodarki, który mógł powstać po danych o silnym spadku PKB w ujęciu kdk w II kw." - powiedziała PAP Biznes Petka-Zagajewska.

"Zakładamy, że kluczową rolę w hamowaniu w II kw. odgrywały zmiany zachowań w obszarze zarządzania zapasami – to powinno działać uspokajająco. Lipiec przyniósł nam stabilizację sytuacji gospodarczej. Po trzech miesiącach przerwy ponownie odnotowaliśmy wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu mdm, stabilizację sprzedaży detalicznej. Jedyny spadkowy obszar to budownictwo" - dodała.

W ocenie ekonomistki, w kolejnych miesiącach wyniki budownictwa mogą być równie słabe. Z kolei produkcja przemysłowa powinna wciąż rosnąć, stabilizując koniunkturę.

"To, co się dzieje w obszarze produkcji budowlano-montażowej, nie jest zaskoczeniem. W wielu wskaźnikach wyprzedzających dla sektora budownictwa mieszkaniowego, widzieliśmy sygnały hamowania, m.in. w liczbie rozpoczynanych inwestycji, czy w liczbie składanych wniosków o pozwolenia na budowę. Jest to naturalna konsekwencja wyhamowania na rynku kredytów hipotecznych, który zamroził popyt i nowych kupujących. Z drugiej strony widzimy ograniczoną aktywność w sektorze inwestycji publicznych, które pewnie bardziej dynamicznie odbiją w 2023 r. W budownictwie w kolejnych miesiącach spodziewamy się słabszych wyników niż w lipcu. Produkcja przemysłowa powinna rosnąć w tempie 4-5 proc. rdr, co będzie stabilizować koniunkturę" - ocenia Petka-Zagajewska.

"W obszarze sprzedaży detalicznej, do końca tego roku spodziewamy się nieznacznych, ale jednak wzrostów. Patrząc już na rok 2023, wielką niepewnością obarczona jest skala wzrostu cen administracyjnych. Przede wszystkim mowa o zmianach taryfowych w obszarze cen energii. Silny wzrost tych cen obniży realny popyt na inne dobra i usługi. Elementem, który również może obniżać wyniki sprzedaży detalicznej i konsumpcji w przyszłym roku, jest pewien efekt bazy związany z napływem uchodźców, odnotowanym w tym roku. Sam fakt, że w przyszłym roku nie będzie takiego napływu będzie obniżał roczne dynamiki" - dodaje.

Petka-Zagajewska zaznacza, że z ewentualną rewizją oficjalnych prognoz PKO BP wstrzymuje się do publikacji pełnych danych o wzroście PKB II kw. Zdaniem ekonomistki, wzrost gospodarczy Polski w 2022 r. może wynieść ok. 4 proc., a w 2023 r. wyhamuje do 1,1 proc.

"Z rewizją prognoz zaczekamy na ostateczne dane o PKB w II kw., które pokażą, czy nasze podejrzenia dotyczące struktury wzrostu gospodarczego są słuszne. Przed danymi zakładaliśmy, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie blisko 5 proc., teraz wydaje się, że będziemy bliżej 'czwórki', ale wciąż powyżej 4 proc. Każdy kolejny kwartał będzie jednak przynosił coraz niższy wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku. Efekty podbijające wyniki, bazujące na bardzo silnych wzrostach z końca 2021 r., będą stopniowo wygasać" - powiedziała.

"Zakładamy, że w III kw. wzrost wyniesie ok. 3,5 proc. rdr. Hamowanie będzie najbardziej widoczne w IV kw. i będziemy mieć ok 1-proc. wzrost. Pewnie w I kw. 2023 r. roczna dynamika znajdzie się nieznacznie poniżej zera. Na dziś wydaje się, że to jedyny kwartał, w którym roczna dynamika będzie ujemna. W przyszłym roku spodziewamy się, że dynamika PKB wyniesie 1,1 proc." - dodała.

Niepewność prognoz bezprecedensowo wysoka

Ekonomistka PKO BP podkreśla jednak, że obecnie poziom niepewności prognoz jest bezprecedensowo wysoki.

"Obecnie obok wszystkich bazowych scenariuszy trzeba postawić 'gwiazdkę', że poziom niepewności, ryzyk, które mogą sprawić, że wyniki gospodarki będą słabsze jest bezprecedensowo wysoki. Skupiamy się na elemencie wpływu szoku energetycznego na gospodarkę, ale chyba paradoksalnie najczęściej mówimy o tym, ile będą kosztowały nośniki energii, gaz, prąd, a z punktu widzenia gospodarki dużo większe znacznie ma to, czy te nośniki energii będą w ogóle dostępne w wystarczających ilościach" - wskazuje Petka-Zagajewska.

"Znaleźliśmy się w sytuacji, w której czarne scenariusze, budowane na potrzeby wszelkiego rodzaju stress testów, które zazwyczaj miały prawdopodobieństwo realizacji w okolicach 5-10 proc., teraz mają znacznie większą szansę wystąpienia" - dodaje.

Zdaniem Petki-Zagajewskiej, jeśli zmaterializuje się scenariusz reglamentacji dostępu do nośników energii, jego przełożenie na gospodarkę może być bardzo silne. I choć póki co nie jest to scenariusz bazowy, jego prawdopodobieństwo z każdym tygodniem narasta.

"Dotychczas patrzyliśmy przez pryzmat wpływu szoku energetycznego na inflację i jak bardzo będzie determinował on procesy cenowe i do jak długiego utrzymywania się podwyższonej inflacji doprowadzi. Teraz jednak doniesienia z kilku ostatnich dni, kiedy – wcześniej w Europie, teraz w Polsce – pojawiają się firmy, które mówią, że ze względu na wysokie ceny gazu zaczynają znacząco obniżać wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych, przynoszą kolejny negatywny impuls, który powinniśmy uwzględniać rysując obraz całej gospodarki. Do tej pory zakładaliśmy, że wysokie ceny sprawią, że mniej środków będzie zostawało gospodarstwom domowych na zakupy innych, niepodstawowych dóbr i usług, i to ten komponent popytowy będzie ograniczał produkcję. Teraz okazuje się, że wysokie ceny – bez przejścia przez kanał popytowy – zaczynają prowadzić do ograniczenia produkcji" - powiedziała ekonomistka.

"Nie jest to jeszcze najgorszy scenariusz – to wciąż tylko indywidualne decyzje firm bazujące na pewnej optymalizacji, ocenie prawdopodobieństwa przełożenia wyższych kosztów na obiorców i próbie obrony marży. Szacujemy, że wpływ ogłoszonych w Polsce ograniczeń produkcji jest niewielki, sięga ok. 0,5 proc. produkcji przemysłowej. Dużo gorzej będzie, jeśli ograniczenia produkcyjne będą wywołane administracyjnymi decyzjami w zakresie reglamentacji dostępu do nośników energii. To scenariusz, którego na dziś w Europie niestety nie możemy wykluczyć. Wtedy przełożenie szoku na gospodarkę będzie o wiele silniejsze. To nie jest scenariusz, który jest wpisany w bazowe prognozy, ale jego prawdopodobieństwo z każdym tygodniem narasta" - dodała.

W ocenie ekonomistki, obok ryzyka geopolitycznego dosyć dużym czynnikiem niepewności jest przestrzeń do realizacji inwestycji publicznych.

"Zakładaliśmy, że w 2023 r. ten segment będzie istotnym źródłem wspierającym wyniki gospodarki. Co więcej, że w strukturze wzrostu gospodarczego będziemy obserwowali przesuwanie się ciężkości na stronę aktywności inwestycyjnej. Prognozowaliśmy, że inwestycje będą ważyć w PKB coraz więcej, kosztem konsumpcji, która będzie ograniczana, po pierwsze przez wysoką inflację, a po drugie – przez mniejszą liczbę konsumentów" - powiedziała Petka-Zagajewska.

"W dzisiejszych warunkach jest to obarczone dosyć dużą niepewnością, aczkolwiek można powiedzieć, że ryzyka są zbilansowane. Czynnikiem negatywnym może być dalsze opóźnienie wypłat środków unijnych, które mają współfinansować KPO. Z drugiej strony, widzimy bardzo dużą aktywność sektora publicznego w obszarze zakupów uzbrojenia, a to z kolei element, który będzie przekładał się na in plus na wyniki gospodarki"- dodała.

Polityka fiskalna wspiera scenariusz "miękkiego lądowania" gospodarki

Kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP ocenia, że wsparcie przez państwo gospodarstw domowych w obliczu szokowo rosnących cen nośników energii jest swego rodzaju minimalizowaniem kosztów w średnim terminie.

"Jednym z czynników, który sprawia, że uporczywie wysoka inflacja jest niebezpieczna dla gospodarki jest to, że bardzo szybko pogłębia ona dysproporcje pomiędzy kondycją finansową rożnych grup gospodarstw domowych i sprawia, że te gospodarstwa, które wcześniej były w stanie sobie radzić, nagle bardzo szybko mogą osunąć się w sferę ubóstwa. Wydaje się, że działania w ramach polityki fiskalnej nie tyle mają stymulować popyt, ale mają być nakierowane na minimalizowanie ryzyka społecznego, tego, że duża grupa gospodarstw domowych znajdzie się w stanie ubóstwa energetycznego, czy np. nie mogąc regulować swoich zobowiązań finansowych straci dach nad głową" - ocenia ekonomistka.

"Na politykę fiskalną patrzyłabym zatem przez pryzmat średnioterminowego minimalizowania kosztów. Działania, które trzeba by było ponosić w celu wsparcia osób, które już przekroczyły poziom ubóstwa, mogłyby być z punktu widzenia finansów publicznych dużo bardziej kosztowne, niż obecne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie temu" - dodała.

Petka-Zagajewska podkreśla, że choć szerokie wsparcie fiskalne może utrudniać obniżanie się inflacji, to mechanizmy łagodzące skutki szoku energetycznego trzeba zwykle wprowadzać bardzo szybko, a w takiej sytuacji trudno budować skomplikowane rozwiązania.

"Mamy pełną świadomość, że działania w ramach polityki fiskalnej byłyby dużo bardziej skuteczne i mniej 'inflacyjnie antyskuteczne' gdyby były uzależniane od dochodów. Niemniej trzeba pamiętać, że progi dochodowe mają to do siebie, że są spojrzeniem w lusterko wsteczne, najczęściej bazują na dochodach z poprzedniego roku, a sytuacja wielu gospodarstw domowych – w obliczu tak zmiennej sytuacji gospodarczej – mogła się szybko zmienić. Ponadto, są to często rozwiązania, których koszty wprowadzenia są większe. Niedawno EBC, analizując mechanizmy mające łagodzić skutki szok inflacyjnego i jego wpływu na gospodarstwa domowe stosowane w różnych państwach, wskazał, że w skali strefy euro zaledwie 12 proc. rozwiązań to działania zależne od progu dochodowego. Mechanizmy łagodzące skutki szoku energetycznego trzeba wprowadzać bardzo szybko, w takiej sytuacji trudno budować skomplikowane rozwiązania" - powiedziała ekonomistka.

"W postrzeganiu tego problemu dużo szkody robią dane o wynagrodzeniach, często traktujemy je jako obraz sytuacji dochodowej wszystkich gospodarstw domowych, a to zaledwie jedna trzecia pracujących, a pracujący to też tylko wycinek wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Patrząc w szerszej perspektywie mamy w Polsce naprawdę dużą grupę gospodarstw domowych – czy to pracujących w sektorze budżetowym, czy w mniejszych firmach, czy też emerytów i rencistów – których dochody w ujęciu realnym solidnie spadają" - dodała.

Zdaniem ekonomistki, obecna polityka fiskalna rządu wspiera scenariusz "miękkiego lądowania" polskiej gospodarki.

"Polityka fiskalna jest też m. in. elementem, który sprawia, że wciąż zakładamy scenariusz 'miękkiego lądowania' w polskiej gospodarce. Jeden, może dwa kwartały ze spadkiem PKB to nie jest negatywny scenariusz. W przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z masowym i gwałtownym pogarszaniem się sytuacji finansowej gospodarstw domowych, odbudowa koniunktury w drugiej połowie 2023 r. byłaby zdecydowanie trudniejsza" - ocenia Petka-Zagajewska.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)

