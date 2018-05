Petka-Zagajewska (PKO BP): Płace będą rosnąć w tempie 7 proc.

- Sądzimy, że utrzymujący się wysoki, silny wzrost gospodarczy będzie sprawiał, że cały czas popyt na pracowników będzie rósł. To mogłoby oznaczać, że dynamika płac powinna dalej przyspieszać - takiej tezy nie potwierdzają jednak badania koniunktury, one sugerują raczej, że presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowała się na wysokim poziomie, ale ona jednak już nie narasta. I stąd też w odpowiedzi, te deklarowane przez firmy planowane podwyżki płac też na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów są relatywnie stabilne. Firmy zakładają, że prace w sektorze przedsiębiorstw będą rosły o około 7 proc. i to też jest takie nasze bazowe założenie - mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.