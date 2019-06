Pesymizm inwestorów najgłębszy od kryzysu finansowego

W ciągu ostatniego miesiąca znacznie na sile przybrały pesymistyczne nastroje wśród globalnych zarządzających, a to może być sygnał kupna akcji, twierdzi bank BofAML.

Zaangażowanie w akcje zanotowało drugi pod względem wielkości spadek w historii badania, a zasoby gotówki w miesiąc zwiększyły się najmocniej od zawirowań rynkowych z 2011 r., wynika z badania przeprowadzonego na zarządzających aktywami wartymi 528 mld USD. Załamały się oczekiwania co do globalnego wzrostu gospodarczego – w ciągu najbliższych 12 miesięcy spowolnienia spodziewa się połowa ankietowanych.





Do nasilenia się niedźwiedzich nastrojów najmocniej przyczyniły się obawy przed recesją, nieskutecznością łagodzenia polityki pieniężnej, a przede wszystkim przed wybuchem wojny handlowej na pełną skalę (tak wskazało 56 proc. zarządzających). Ucieczka do gotówki, podobnie jak najmniejsza od maja 2009 przewaga udziału akcji nad obligacjami w portfelach, to dla specjalistów BofAML kontrariański sygnał kupna akcji.„Alokacje zarządzających wyglądają tak, jakby miała nadejść recesja. Inwestorzy przeważają aktywa, które zachowują się lepiej przy spadku stóp procentowych i spadku zysków spółek, a niedoważają te, które korzystają na przyspieszeniu wzrostu i inflacji” – komentują stratedzy BofAML w raporcie z badania, przeprowadzonego w dniach 7-13 czerwca.Na rynkach akcji w ostatnim miesiącu napływy notowały, uważane za najbezpieczniejsze, branże użyteczności publicznej oraz podstawowych dóbr konsumpcyjnych, a kapitał uciekał od banków, spółek technologicznych oraz akcji europejskich. Na najbardziej obleganą strategię inwestycyjną wyrosło lokowanie w bezpieczne amerykańskie obligacje skarbowe, które weszły na miejsce dotychczas najbardziej rozgrzanych amerykańskich spółek technologicznych. Fed obniży stopy procentowe, jeśli indeks S&P500 spadnie do 2430 punktów, czyli o 18 proc., a spadek do 2350 punktów zmusi prezydenta Donalda Trumpa do zawarcia porozumienia z Chinami, oczekują uczestnicy ankiety.MWIE, Bloomberg