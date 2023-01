Pesa na GPW? Polski Fundusz Rozwoju rozważa taki krok

Polski Fundusz Rozwoju nie wyklucza w perspektywie 2026 roku wprowadzenia Pesy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych - poinformował PAP Biznes prezes PFR Paweł Borys.

"My nie wykluczamy, że kiedyś chcielibyśmy, żeby Pesa zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Zakończyliśmy restrukturyzację firmy. W tej chwili realizujemy strategię rozwoju. Wyniki firmy w ubiegłym roku były dobre i poprawiły się względem roku poprzedniego pomimo dołka na rynkach, Pesa miała zysk na poziomie EBITDA. Jest rentowna od ponad dwóch lat" - powiedział prezes.

"Widzimy, że nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ten rynek będzie obfitował w bardzo wiele zamówień. W tej chwili Pesa już skutecznie wygrywa wiele kontraktów w krajach bałtyckich, w Czechach, Rumunii i Bułgarii. Jest obecna we Włoszech i Niemczech. To może być dobry czas dla Pesy. Jeśli rzeczywiście będzie te kontrakty realizowała, to być może to (ewentualny debiut na GPW - przyp. PAP) jest bardziej perspektywa 3 lat" - dodał.

PFR ma blisko 100 proc. akcji producenta taboru szynowego.

Borys nie spodziewa się, aby na GPW trafiło natomiast Polregio.

"Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę finansową i właścicielską Polgerio, jest to firma nie dla zysków, gdyż w umowach z marszałkami ma przede wszystkim pokrycie kosztów przewozów. To nie jest spółka, która w takiej strukturze prawnej byłaby w stanie taki proces przeprowadzić. Nie ma takiego uzasadnienia. Są inne priorytety. Jeśli firma będzie miała zapewnione środki na inwestycje, to niech się na nich skoncentruje. Postrzegam Polregio jako element infrastruktury kolejowej państwa, który by miał spełnić pewne funkcje społeczne" - powiedział prezes PFR.

Agencja Rozwoju Przemysłu ma 50 proc. akcji plus jedną akcję Polregio, pozostałe należą do 16 marszałków województw.

Polregio podpisało w środę umowy ramowe z Newagiem, Pesą, FPS Cegielski i Stadler Polska na dostawę do 200 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (ETZ) za ponad 7 mld zł. Nowe pociągi mają być dostarczone w ciągu najbliższych trzech lat.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

