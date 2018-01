Perspektywy platyny się poprawiają

Notowania platyny, najsłabszego kruszcu ostatnich trzech lat, znalazły się najwyżej od września, a dalsze zwyżki obstawiają profesjonalni zarządzający.

W ostatnich trzech latach platyna, kwotowana w dolarze, potaniała o 21 proc., co było w tym czasie najgorszym wynikiem wśród czterech metali szlachetnych (najlepiej zachowujący się pallad podrożał o 41 proc.). Koniunkturę na rynku popsuła jeszcze w 2015 r. afera związana z fałszowaniem przez koncern Volkswagen danych o emisji spalin. Spadek europejskiej sprzedaży samochodów napędzanych silnikiem Diesla nie pozostał bez wpływu na oczekiwania co do przyszłego popytu na platynę, używaną do produkcji montowanych w nich katalizatorów. Teraz jednak perspektywy wreszcie wydają się poprawiać.

Notowania platyny wyszły w ubiegłym tygodniu na 4-miesięczne maksimum, a we wtorek zwyżkowały o 0,8 proc., do 1004 USD za uncję. Profesjonalni zarządzający zwiększyli pozycje nastawione na zwyżki cen platyny do najwyższego poziomu od września, choć jeszcze w grudniu na rynku przeważały krótkie pozycje. Do poprawy nastawienia przyczynia się równomierne w skali globu ożywienie gospodarcze. Inwestorzy obstawiają wzrost popytu na platynę w przyszłości, do czego skłania ich zaostrzenie norm emisji spalin w Chinach. Tymczasem jako metalowi szlachetnemu platynie służy obserwowane w ostatnich miesiącach osłabienie dolara.MWIE, Bloomberg