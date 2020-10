Perpetuum mobile, czyli 40 mln zł za nic

fot. Olena Yakobchuk / Shutterstock

Tadeusz G. występował w mediach jako "ekspert od funduszy unijnych". Zdaniem prokuratury był ekspertem w oszukiwaniu przedsiębiorców - pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

"Dziesięcioro podejrzanych, 131 przestępstw, w tym 129 oszustw na kwotę 40,8 mln zł, ponad 400 tomów akt oraz 217 pokrzywdzonych podmiotów, głównie przedsiębiorców. Tak wygląda najkrótszy bilans działalności spółki Quality All Development - Fundusz Kapitałowy (QAD-FK) i powiązanych z nią firm kontrolowanych przez Tadeusza G., który przygotowała prokuratura" - czytamy w dzienniku. Według "PB" niedługo przed Sądem Okręgowym w Warszawie powinien ruszyć proces w tej sprawie.

Jak pisze gazeta, działający w latach 2008-2015 QAD-FK przedstawiał się jako "organizator finansowania inwestycji na rzecz podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw do 7 mln zł oraz jednostek samorządu terytorialnego do 15 mln zł". "Renomę i rozpoznawalność spółki wzmacniała jej siedziba w warszawskim hotelu Marriott oraz organizowane tam seminaria, a także Tadeusz G., właściciel i do 2013 r. prezes, a potem szef rady nadzorczej QAD-FK, który często wypowiadał się w mediach jako +ekspert od funduszy unijnych+. Przez prokuraturę Tadeusz G. nazywany jest +głównym organizatorem przestępczego procederu+" - pisze "Puls Biznesu".

"Na czym miał polegać? W skrócie: QAD-FK, a także kilka innych firm, kontrolowanych przez biznesmena, inkasowały prowizje od pośrednictwa w załatwieniu finansowania na różne inwestycje, którego jego klienci ostatecznie nie uzyskiwali, oraz pobierały kaucje od pożyczek, których im nie udzielano" - czytamy w dzienniku.

Według gazety wśród 217 pokrzywdzonych podmiotów większość stanowią przedsiębiorcy, ale wymierne szkody (od 8,5 tys. zł do nawet 3,2 mln zł) poniosły także samorządy, spółki komunalne, szpitale powiatowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz kilkanaście towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z całego kraju. (PAP)

mkr/ lena/