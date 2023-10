Pepco z wyraźnym odbiciem, WIG20 z cofnięciem. Mieszane oceny gry i przecena akcji CI Games

Sesja na GPW miała swoje dwie odsłony, podporządkowane publikacji danych o inflacji z USA. Spójna z rynkami światowymi odpowiedź na pokazane odczyty przyniosła pierwszy spadek WIG20 od tygodnia. Na rynku najwięcej emocji wzbudził kurs spółek Pepco po wynikach oraz CI Games, której największa gra ma mieć premierę w piątek, ale w czwartek pokazały się pierwsze recenzje.

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

Handel na GPW rozpoczął się od niewielkich wzrostów podtrzymywanych przez dobry sentyment płynący z Wall Street i rosnące tam notowania kontraktów terminowych. Zmiany w Europie także były niewielkie a handel senny, bo inwestorzy czekali na najważniejszy punkt dnia, czyli raport o inflacji za wrzesień w USA.

Pokazane dane nie przyniosły zaskoczenia na poziomie samych wyników, jednak rynki akcji zareagowały cofnięciem, przy rosnących rentownościach obligacji i aprecjacji dolara. Skala tego ruchu nie była znacząca, ale wystarczyła, by zepchnąć indeksy pod kreskę, także na GPW.

Co było tym łatwiejsze, że WIG20 czy banki miały kilka dni mocnych wzrostów za sobą, więc nawet taki pretekst związany z danymi z USA, został wykorzystany do realizacji części zysków. Być może rynek liczył na pozytywne zaskoczenie, które przybliżyłoby cięcia stóp, a dostał zgodny z konsensusem odczyt i spadającą inflację bazową, które co najwyżej mogą wesprzeć brak ostatniej podwyżki i stąd ta nieco podażowa reakcja rynku. To jednak tylko spekulacje po zakończeniu handlu w Warszawie, indeksy na Wall Street nieśmiało próbowały wychodzić na plusy.

W każdym razie WIG20 spadł o 0,8 proc. WIG był niżej o 0,55 proc. Z kolei mWIG40 był o 0,01 proc. wyżej, a sWIG80 zyskał 0,21 proc. Obroty przekroczyły 1,57 mld zł, z czego 1,4 mld dotyczyło WIG20.

Bankier.pl

Po sześciu sesjach wzrostów o 0,6 proc. cofnął się WIG-Banki. Najwięcej oddał jednak indeks producentów gier (-2,97 proc.). Mocniej wzrosły notowania motoryzacji (1,73 proc.), a w okolicy 0,6 proc. i mniej zyskały jeszcze nieruchomości, budownictwo, energia i spółki spożywcze.

W WIG20 wyróżnił się przy 138-milionowych obrotach kurs Pepco (12,14 proc.), które pokazało wyniki. „Spadek sprzedaży LFL jest niższy niż można było oczekiwać po ostrzeżeniu ze strony zarządu i wydaje się też niższy niż w spółkach porównywalnych, jak LPP i CCC - komentował Grzegorz Kujawski, analityk Trigona. Kurs od kilku miesięcy był pod silną presją podaży, a to już druga mocna sesja spółki po wzrostach z wtorku.

Na drugim biegunie były spadki przede wszystkim CD Projektu (-3,78 proc.) oraz Dino (-4,06 proc.). Tego ostatniego przy ponad 128 mln zł obrotu, co razem ze spadkiem PKO (-1,3 proc.) przy ponad 232 mln zł najmocniej ciążyło WIG20. Więcej oddał też kurs Orange (-2,48 proc.) i Asseco (-1,85 proc.) oraz innych banków jak Santander czy Alior tracących w okolicy 1,5 proc.

W niższych segmentach sporo działo się na akcjach CI Games (-10,36 proc.), które na piątek 13 października zaplanowało premierę swojej najdroższej w historii gry „Lords of the Fallen”. Budżet produkcyjny i marketingowy szacowany jest na ponad 200 mln zł, a akcje jeszcze przed południem zyskiwały ok. 11 proc. Tymczasem w drugiej części dnia zaczęły się publikacje pierwszych recenzji, które było mocno mieszane. Od średnich do naprawdę dobrych, ale ta niejednoznaczność wzbudziła wśród inwestorów wątpliwości i zaczęli sprzedawać akcje realizując zyski.

Od początku roku kurs CI Games podrożał o przeszło 80 proc. i w dwa lata ok. 190 proc., a wszyscy doskonale pamiętają, co się stało po słabo przyjętym „Cyberpunku 2077” z kursem CD Projektu. Na Opencritic ocena gry „Lords of the Fallen” wynosiła 72/100, a na Metacritic 76 w wersji na PC i 65 na PS. Z kolei IGN ocenia grę na 8/10, Eurogamer 2/5, PC Gamer wystawił notę 79/100, The Gamer 7/10, VideoGamer 8/10, a GryOnline 7/10.

Michał Kubicki