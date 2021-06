Pepco przejmie od CCC 29 umów najmu powierzchni handlowych w Austrii

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Pepco Poland i CCC zawarły umowę ramową dotyczącą przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych zawartych przez CCC Austria - poinformowały obie spółki w komunikatach.

Intencją CCC oraz Pepco jest cesja praw umów najmu zawartych przez CCC Austria na rzecz Pepco Austria GmbH lub alternatywnie, na żądanie wynajmującego, rozwiązanie danej umowy najmu zawartej przez CCC Austria oraz zawarcie nowej umowy najmu przez Pepco Austria.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do 30 września 2021 r. Jest uwarunkowana od spełnienia szeregu warunków, m.in.: finalizacji procesu prawnego i operacyjnego due diligence umów najmu, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych na cesję umów najmu oraz zgód podmiotów wynajmujących powierzchnie na rzecz CCC Austria.

Z tytułu cesji umowy najmu lub w związku z rozwiązaniem danej umowy najmu, Pepco Austria nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia na rzecz CCC Austria, a ponadto CCC Austria nie będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów wobec wynajmujących powierzchnie handlowe, związanych z zakończeniem danej umowy najmu.

W przypadku 14 lokalizacji najmowanych przez CCC Austria, nieobjętych umową ramową, CCC podejmie działania zmierzające do zakończenia umów najmu. W odniesieniu do pozostałych 3 salonów CCC mieszczących się w kluczowych lokalizacjach planowana jest ich zamiana na flagowe sklepy HalfPrice.

"Transakcja wpisuje się w zapowiadane działania Grupy CCC w zakresie restrukturyzacji sieci sprzedaży stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej" - napisano w komunikacie CCC.

Austria będzie siedemnastym krajem, w którym obecne jest Pepco Group i piętnastym rynkiem dla marki Pepco. W ostatnich miesiącach sieć Pepco weszła na rynki Europy Zachodniej - do Włoch i Hiszpanii.

W Europie Środkowej sieć ma już ponad 2200 sklepów w 14 krajach. Cała grupa, w tym także marki Poundland i Dealz, działa obecnie w 16 krajach Europy, prowadząc ponad 3200 sklepów.

"Ostatnie miesiące to udane wejście sieci Pepco na rynki włoski oraz hiszpański. Podpisana dziś umowa to potwierdzenie naszego pełnego zaufania do konkurencyjnej oferty, jaką Pepco zapewnia konsumentom w całej Europie" - powiedział Andy Bond, dyrektor generalny (CEO) Pepco Group. (PAP Biznes)

pr/