Pepco otworzy sklep internetowy w Polsce

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Pepco, jedna z najpopularniejszych sieci z odzieżą i wyposażeniem domu, planuje otworzyć sklep internetowy. Kiedy będzie można zrobić zakupy online?

E-commerce podczas pandemii COVID-19 podbił rynek. Wiele sklepów m.in. Biedronka, Auchan czy Lidl wprowadziły nowe sposoby robienia zakupów. Dołączyć do nich zamierza Pepco – podaje portal Wiadomości Handlowe.

Pepco zamierza otworzyć sklep internetowy w Polsce. Dyskonty są jednymi z najpopularniejszych marketów oferujących zarówno odzież, jak i artykuły gospodarstwa domowego (garnki, pojemniki plastikowe, kubki, talerze, miski, itp.) oraz zabawki dla dzieci. W sklepach znaleźć można również inne akcesoria – opakowania na prezenty, świeczki oraz ręczniki w naszym kraju.

– Prowadzimy w ostatnich miesiącach intensywne badania nad możliwościami budowy projektu sprzedaży w internecie, bo zdajemy sobie sprawę ze zmian, jakie zachodzą w zachowaniach klientów, a także rosnącego znaczenia cyfryzacji – podkreśla Marcin Stańko, dyrektor operacyjny Pepco Europe w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe.

Pepco chce otworzyć sklep online

Kiedy klienci będą mogli zrobić zakupy online w Pepco? "Tak naprawdę za 2-3 miesiące będziemy podejmować decyzję, w którą stronę pójdziemy. Chodzi nam o to, by dobrze to zrobić, a taki projekt zajmuje 2-3 lata" – mówi Marcin Stańko.

Dyrektor operacyjny Pepco zwraca uwagę na sposób, w jaki zmieniają się klienci. "Młodzi dochodzą do głosu, a dla nich kupowanie w sklepie lub centrum handlowym nie jest tak oczywiste, bo mają inne sposoby spędzania czasu".

"Problemem dyskontów z e-commerce jest średnia cena produktu, przy kosztach dodatkowych związanych z zarządzaniem tym produktem. "W sklepach odzieżowych online, które operują na wyższych marżach, klient jest z tych opłat zwolniony, bo cena produktów jest odpowiednio wyższa. A w dyskontach cały czas jest walka o to, jaka powinna być wielkość koszyka, żeby klient faktycznie kupował w takich samych cenach jak stacjonarnie" – wyjaśnia Marcin Stańko.

Pepco ma ponad 2 tysiące sklepów w 13 krajach Europy, z czego aż tysiąc przypada na Polskę.