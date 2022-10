Pepco Group pokazuje wyniki. Chce otworzyć co najmniej 550 nowych sklepów

/ Informacja prasowa

Pepco Group przewiduje, że EBITDA bazowa za rok obrotowy 2021/22 wyniesie 735-750 mln euro, licząc przy stałym kursie walutowym - podała spółka w komunikacie. Przy bieżącym kursie walutowym wynik szacowany jest na 720-735 mln euro.

"Przewiduje się, że liczony przy stałym kursie walutowym bazowy wynik EBITDA za cały rok będzie kształtować się w przedziale od 735 mln euro do 750 mln euro. Przedział ten jest zgodny z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu r/r" - napisano w komunikacie.

"Przy bieżącym kursie walutowym oczekuje się, że bazowy wynik EBITDA znajdzie się w przedziale od 720 mln euro do 735 mln euro" - dodano.

Pepco Group miało w IV kw. 2021/22 1.243 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 17,4 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego - podała spółka w komunikacie.

Przychody sieci Pepco wyniosły 728 mln euro, co oznacza wzrost o 28,8 proc. rdr przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 515 mln euro, czyli wzrosły o 3,8 proc.

Wzrost przychodów LFL Pepco Group wyniósł w IV kwartale 5,2 proc.

Pepco Group chce w roku finansowym 2023 otworzyć co najmniej 550 nowych sklepów netto - podała spółka w komunikacie. W planach jest też wejście marki Pepco do Grecji i Portugalii.

"Cel na rok finansowy 2023 r. to przynajmniej 550 nowych sklepów netto. W roku finansowym 2023 planujemy też wejście marki Pepco na nowe rynki – do Grecji i Portugalii" - napisano w komunikacie.

W roku obrotowym 2022, kończącym się 30 września 2022 r., grupa otworzyła rekordową liczbę nowych placówek – 516, czyli więcej niż planowane 450 (ten cel też został podwyższony w stosunku do pierwotnych założeń).

W ramach marki Pepco otwarto 446 nowych sklepów, z czego 163 to nowe sklepy na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej: we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii i w Niemczech. W ramach Grupy Poundland otwarto 70 nowych sklepów (wyłączając zamknięcie 59 sklepów Fultons), z czego zdecydowana większość to sklepy Dealz w Polsce.

Na koniec września sieć Pepco Group liczyła łącznie 3.961 sklepów. (PAP Biznes)

