Pepco Group otwiera 100. sklep Dealz w Polsce. Chce wejść na nowe rynki w regionie

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Pepco Group, które otworzyło właśnie setny sklep Dealz w Polsce, szacuje potencjał polskiego rynku na co najmniej 500 sklepów tej marki. Grupa planuje ekspansję formatu do kolejnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowy rynek jest możliwy na przełomie 2022 i 2023 roku - poinformował PAP Biznes Sean Cardinaal, szef Poundland, Dealz i PGS.

"Jesteśmy w Polsce dopiero od trzech i pół roku. Od tego czasu doświadczyliśmy trzech niespodziewanych zdarzeń: kryzysu Steinhoff, który dotknął naszą grupę, Brexitu, a ostatnio pandemii COVID-19. Mimo tych trudności udało się otworzyć w Polsce 100 sklepów" - powiedział PAP Biznes Sean Cardinaal, Divisional Managing Director Poundland, Dealz i PGS.

"Szacujemy, że w Polsce, przy 100 sklepach, rynek może być nasycony w 25-30 proc. Myślę, że ten rynek ma potencjał na co najmniej 500 sklepów Dealz. Będziemy więc otwierać znaczącą liczbę sklepów każdego roku" - dodał.

Dealz to marka, pod którą działa na zagranicznych rynkach należąca do Pepco Group dyskontowa sieć Poundland, obecna w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Sieć oferuje żywność i napoje, produkty z kategorii m.in. zdrowia i urody, gospodarstwa domowego, artykułów papierniczych, zabawek.

"Gdy kupowaliśmy Poundland w Wielkiej Brytanii, byliśmy przekonani, że ten format można przenieść do Europy kontynentalnej, a zwłaszcza do Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie tego typu format nie istniał. Mieliśmy już w Polsce infrastrukturę Pepco, więc logicznym było rozpoczęcie biznesu w tym regionie. Tak pojawiliśmy się w Polsce. Okazało się, że polski konsument potrzebuje czasu, by przekonać się do nowego formatu, ale gdy już się z nim zaznajomi, odbiera go niesamowicie pozytywnie" - powiedział Cardinaal.

Jak wskazał, Dealz może dobrze współistnieć w Polsce z konkurencją, np. siecią Action.

"Są przypadki, gdy sklepy obu marek znajdują się obok siebie i nie jest to problemem. Nasza oferta jest nieco inna, bardziej skoncentrowana na produktach FMCG. Konkurencją mogą być też dyskonty typu Biedronka, ale nasz format jest unikalny i nie ma bezpośredniego porównania z innymi podmiotami na rynku. W niektórych kategoriach nasza oferta pokrywa się z siecią Pepco, np. w zabawkach, produktach sezonowych, ale jednocześnie mocno się uzupełniamy" - powiedział.

Jak poinformował, grupa otworzyła w tym roku finansowym w Polsce 35 sklepów Dealz, zgodnie z planami.

"W kolejnym roku, w Polsce i Hiszpanii chcemy otworzyć łącznie blisko 100 sklepów. Mamy już umowy na wiele lokalizacji" - powiedział.

Dodał, że grupa chce otwierać ponad 100 sklepów Dealz w Europie kontynentalnej rocznie.

Obecnie, na rynkach polskim i hiszpańskim, sieć Dealz liczy 150 sklepów.

W PLANACH EKSPANSJA NA NOWE RYNKI

Pepco Group myśli o ekspansji formatu Dealz na kolejne rynki Europy. W pierwszej kolejności grupa chciałaby wejść na któryś z rynków w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Rośnie w nas przekonanie, że możemy rozwijać się także na innych europejskich rynkach, np. w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizujemy, na które rynki wejść" - powiedział Sean Cardinaal.

"Mamy dużo sklepów w południowej Polsce, więc naturalnym krokiem wydaje się wejście do Czech lub na Słowację. Duży potencjał mają też Węgry i Rumunia. Nie zdecydowaliśmy jeszcze, który konkretnie kraj będzie kolejny, ale biorąc pod uwagę położenie geograficzne, logistykę i obecność Pepco, będzie to prawdopodobnie jeden z tych czterech wymienionych" - dodał.

Pytany o przewidywany termin takiego kroku, odpowiedział: "Jesteśmy na etapie przygotowań i prowadzenia studiów wykonalności. Myślę, że pod koniec 2022 roku lub na początku 2023 roku wejdziemy na nowy rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej".

W Europie Zachodniej spółka koncentruje się na razie na Hiszpanii.

"Hiszpania ma podobny jak Polska potencjał rozwoju sieci. Rynek dobrze reaguje na naszą markę, nie ma bezpośredniej konkurencji" - powiedział Cardinaal.

"Przy obecności w Hiszpanii naturalnym wydaje się wejście na rynek portugalski. Pojawia się pytanie, czy wchodzić na duże rynki jak Francja, Włochy, Niemcy. Na tych rynkach panuje duża konkurencja, ale na pewno jest tam potencjał dla naszego formatu. Koncentrujemy się teraz na Hiszpanii" - dodał.

WZROST CEN SUROWCÓW I TRANSPORTU

Spółka obserwuje wysokie wzrosty cen surowców i cen transportu. Podejmuje działania poprawiające efektywność.

"Obserwujemy olbrzymie wzrosty cen surowców - zaczęło się od bawełny, poliestru, a obecnie dotyczy już właściwie wszystkich kategorii. Dzięki bezpośrednim relacjom naszej spółki PGS z dostawcami i wytwórcami, jesteśmy w stanie reagować" - powiedział Cardinaal.

"Widzimy też wzrost cen kontenerów. Był też problem z dostępnością kontenerów, ale w większości już ustąpił. Jesteśmy dobrze przygotowani z zatowarowaniem na sezon jesień-zima i sprzedaż sezonową: Halloween, Boże Narodzenie" - dodał.

Jego zdaniem, zakłócenia i duże wzrosty cen w łańcuchu dostaw są przejściowe.

"Poradzimy sobie z tym. Naszym celem jest, by wzrost cen w łańcuchu dostaw w jak najmniejszym stopniu przeniesiony został na cenę produktów dla naszych klientów. Chcemy zaabsorbować ten wzrost kosztów w innych obszarach działalności, poprzez działania optymalizacyjne i poprawę wydajności. Jesteśmy dyskontem i podniesienie cen to ostateczność" - powiedział Sean Cardinaal.

Pytany o bieżącą działalność w czwartym kwartale, odpowiedział: "Na wszystkich rynkach widzimy w czwartym kwartale ożywienie popandemiczne, rośnie footfall (odwiedzialność sklepów - PAP)".

Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland. Sklepy grupy oferują odzież, produkty wyposażenia domu ogólnego zastosowania, w tym produkty sezonowe, a także produkty FMCG. W skład grupy wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów grupy.

Pepco Group prowadzi obecnie około 3.400 sklepów pod markami Pepco, Dealz i Poundland w 16 krajach.

Anna Pełka (PAP Biznes)

