Pepco Group pokazało wyniki. Spółka zanotowała wzrost przychodów

Grupa Azoty w IX zwiększyła rdr produkcję nawozów azotowych do 227 tys. ton Grupa Azoty wstępnie szacuje, że zwiększyła we wrześniu produkcję nawozów azotowych do 227 tys. ton z 27 tys. ton rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych wzrosła do 64 tys. ton z 55 tys. ton rok wcześniej.