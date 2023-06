Pepco pokazało wyniki za I poł. 2022/23

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2023 r. 2.839 mln euro przychodów i 377 mln euro bazowej EBITDA, w porównaniu do 2.372 mln euro przychodów i 347 mln euro EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie. Bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o 5,7 proc. rdr i wyniósł 134 mln euro.

Pepco podało, że przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły o 22,8 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły w tym okresie o 11,1 proc. (+13 proc. w pierwszym kwartale i +8,5 proc. w drugim kwartale).

Sprzedaż LFL w Pepco wzrosła o 15,8 proc., a w Poundland Group o 4,9 proc.

Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 377 mln euro, rosnąc o 11 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.

Marża brutto spadła o 0,9 p.p. do 40,1 proc.

"Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych" - napisano.

Raportowany zysk po opodatkowaniu wyniósł 81 mln euro, co oznacza spadek o 14 proc. rdr.

Zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło 383 mln euro (MSR 17), co stanowi 0,9-krotność LTM EBITDA.

Jak podano, grupa pozostaje przekonana co do perspektyw EBITDA na cały rok, bez zmian w stosunku do poprzednich założeń. Liczy na wzrost marży brutto w drugim półroczu.

„Utrzymujemy dobrą pozycję i w drugim półroczu marże brutto będą rosły, dzięki pozytywnemu wpływowi niektórych kosztów po stronie kosztów podstawowych, w tym towarów i frachtu. Skupiamy się na realizacji naszej strategii i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia całorocznego wzrostu EBITDA zgodnie z wcześniejszymi prognozami" - poinformował, cytowany w komunikacie, Trevor Masters, dyrektor generalny Pepco Group.

Jak podano, spółka liczy na zrealizowanie wstępnych prognoz, przewidujących w roku obrotowym 2023 wzrost przychodów na poziomie nieco poniżej dwudziestu procent oraz kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego.

"Te założenia opierają się na przychodach uzyskanych już w tym roku obrotowym, na założeniach programu przyspieszonego otwierania sklepów w drugiej połowie roku oraz wysiłkach na rzecz podniesienia marży" - napisano.

Grupa liczy na dalszą poprawę marż brutto w roku obrotowym 2024.

"Biorąc pod uwagę nasz wydłużony cykl zakupowy, w którym zakupy towarów po dzisiejszych cenach staną się widoczne w naszych wynikach finansowych za około 9-12 miesięcy, w roku obrotowym 2024 możemy spodziewać się dalszej poprawy marż brutto w kierunku poziomów sprzed pandemii" - napisano.

Jak podało Pepco, w pierwszych dwóch miesiącach trzeciego kwartału tego roku obrotowego utrzymywały się słabsze nastroje konsumentów.

"W ostatniej aktualizacji zwróciliśmy uwagę na trudne otoczenie wykazujące oznaki spadku zaufania konsumentów na niektórych z naszych głównych rynków. Ten niepewny kontekst handlowy utrzymywał się w kwietniu i maju, przy słabszych nastrojach konsumentów dotyczących wydatków własnych w reakcji na wysoką inflację, szczególnie w Europie Środkowej. Dowodem na to jest spadek częstotliwości wizyt w sklepach i podejmowania przez klientów innych decyzji zakupowych" - napisano w komunikacie.

"Popyt na produkty FMCG rośnie we wszystkich naszych liniach biznesowych, natomiast wyniki w kategoriach odzieży i produktów powszechnego użytku są zróżnicowane. Jako podmiot handlu detalicznego wspieramy naszych klientów w tych trudnych czasach, oferując konkurencyjne ceny zgodnie z wartościami naszej marki. Utrzymanie przywództwa cenowego ma zasadnicze znaczenie dla oferowania atrakcyjnej propozycji wartości dla naszych klientów oraz dla zwiększania udziału w rynku. Jednocześnie dalej w sposób aktywny zarządzamy naszymi kosztami prowadzenia działalności we wszystkich naszych obszarach strategicznych" - dodano.

Łączna liczba sklepów grupy na koniec pierwszego półrocza wyniosła 4.127, co oznacza wzrost o 12 proc. w ujęciu rok do roku i - jak podano - wynikało to głównie ze wzrostu liczby placówek sieci Pepco w Europie Zachodniej.

W pierwszym półroczu grupa otworzyła 166 nowych sklepów netto wobec 235 sklepów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak podano, w drugiej połowie 2023 r. zakłada się przyspieszenie dynamiki otwierania sklepów.

Grupa poinformowała, że znajduje się na dobrej drodze do otwarcia co najmniej 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym.

Grupa poinformowała, że po przeprowadzeniu strategicznego przeglądu działalności Dealz zdecydowano m.in., że marka Dealz w Polsce zostanie zachowana, działalność zostanie zoptymalizowana. W planach jest odświeżenie marki poprzez nowy wygląd i styl, w tym nowe logo. Oferta sklepów zostanie rozszerzona m.in. o produkty ogólnego użytku pochodzące z Pepco.

"Patrząc w przyszłość, choć otoczenie makroekonomiczne pozostanie trudne, jesteśmy przekonani, że będziemy dalej osiągać strategiczne postępy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągać przyjęte cele dotyczące otwierania nowych sklepów, wzmacniać rentowność dzięki realizowanemu programowi modernizacji wyglądu sklepów, a także przyciągać do naszych marek nowych klientów, jednocześnie utrzymując dyscyplinę w zakresie kosztów" - napisano w komunikacie Pepco Group. (PAP Biznes)

