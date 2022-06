Pepco Group miało w I poł. 2021/22 347 mln euro bazowej EBITDA, wzrost o 7,3 proc. rdr

/ Informacja prasowa

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2022 r. 347 mln euro bazowej EBITDA, co oznacza wzrost o 7,3 proc. rdr - podała spółka w raporcie. W kwietniu grupa szacowała, że EBITDA bazowa za I półrocze wyniesie 342-350 mln euro. Grupa podwyższa cel otwarć do ok. 450 nowych sklepów netto w tym roku.

Spółka miała w I półroczu 2.372 mln euro przychodów. Przychody raportowane wzrosły o 18,9 proc. rdr, a przy założeniu stałego kursu walutowego wzrosły o 17,2 proc. rdr.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 144 mln euro i zwiększył się o 28,5 proc. rdr.

Jak podano, sprzedaż w warunkach porównywalnych LFL wzrosła o 5,3 proc. Wzrost w samym II kwartale wyniósł 12,1 proc.

Przychody sieci Pepco wyniosły 1.282 mln euro, co oznacza wzrost o 26,1 proc. rdr i 28,7 proc. wzrostu przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 1.090 mln euro, czyli wzrosły o 6 proc. przy stałym kursie.

Jak podano, marża brutto zmniejszyła się o 137 p.b. do 41 proc., na co największy wpływ miał wzrost kosztów frachtu, który został częściowo zniwelowany skutecznym zarządzaniem przecenami.

Grupa poinformowała w komunikacie, że znajduje się na dobrej drodze, aby zrealizować prognozy na cały rok, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych.

"Wysoka inflacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej równoważona jest w dużym stopniu w krótkim okresie szybkim wzrostem płac. Na rynkach Europy Zachodniej gwałtowny wzrost inflacji w warunkach stagnacji płac doprowadził do zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych" - podała grupa.

Jak dodano, obserwowany jest pewien wzrost obrotów spowodowany napływem osób z Ukrainy, jednak jest on równoważony do pewnego stopnia przez skutki wojny, która pogłębia istniejące zakłócenia w łańcuchach dostaw i napędza inflację.

Pepco Group podało w raporcie, że sprzedaż LFL w sklepach grupy w III kwartale roku obrotowego przekroczyła poziom sprzed pandemii.

"Od czasu złagodzenia restrykcji wynikających z Covid na wszystkich kluczowych rynkach, grupa, na czele z Pepco, utrzymywała dobre wyniki, w III kwartale, dzięki pozytywnym rezultatom wypracowanym w okresie wielkanocnym, skutecznym kampaniom promocyjnym i powrotowi klientów do sklepów. Sprzedaż w sklepach grupy (LFL) przekroczyła poziom sprzed pandemii, w analogicznym okresie roku obrotowego 2019" - napisano.

Jak podała grupa, w okresie ośmiu tygodni po zniesieniu restrykcji pandemicznych średnia tygodniowa sprzedaż w Pepco wzrosła o 13,7 proc. w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. W tym samym okresie średniotygodniowa sprzedaż w sieci Poundland wzrosła o 4,3 proc.

Zadłużenie netto na koniec marca wyniosło 1.442 mln euro i jest o 171 mln euro wyższe niż w ubiegłym roku, co wynika z ekspansji, a także ze wzrostu kapitału obrotowego związanego z opóźnieniami w dostawach zapasów na Boże Narodzenie 2021 r. (problemy z globalnymi łańcuchami dostaw), które - jak podała spółka - zmagazynowano i przeniesiono do sprzedaży na Boże Narodzenie 2022 r.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 114 mln euro wobec 71 mln euro w I poł. roku obrotowego 2021.

Sieć Pepco Group liczyła na koniec marca 3.696 sklepów (wzrost o 13,9 proc. rdr). W I półroczu spółka otworzyła rekordowe 235 nowych sklepów netto (z wyłączeniem zamknięcia 43 sklepów Fultons). Zmodernizowano kolejne 586 sklepów.

Pepco Group podwyższa cel otwarć do ok. 450 nowych sklepów netto w tym roku obrotowym.

"Liczba otwieranych sklepów przewyższyła prognozy - w ciągu półrocza otwarto 235 nowe sklepy netto, bez uwzględnienia wpływu zamknięcia przynoszących straty 43 sklepów Fultons (Fultons zostało przejęte przez Poundland w roku obrotowym 2021). Podwyższamy nasz cel, którym obecnie jest otwarcie około 450 nowych sklepów netto w grupie w ciągu całego roku" - napisano.

Wcześniej spółka podawała, że planuje na ten rok obrotowy otwarcie ponad 400 nowych sklepów.

Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland. Sklepy grupy oferują odzież, produkty wyposażenia domu ogólnego zastosowania, w tym produkty sezonowe, a także produkty FMCG.((PAP Biznes)

