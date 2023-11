Pentagon ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. Przekracza 400 mln dolarów

Pentagon ogłosił w piątek nowy, już 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów.

fot. Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform / / Abaca Press

W ramach tego pakietu USA przekażą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. rakiety do systemów NASAMS, HIMARS, amunicję artyleryjską, pociski przeciwpancerne TOW, Javelin i AT-4, miny przeciwpiechotne Claymore, ciężarówki i sprzęt zimowy.

Dodatkowo administracja w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) zakupi dla Ukrainy dodatkowe naprowadzane laserem pociski do systemów przeciwdronowych.

Wartość przekazywanej amunicji i sprzętu szacowana jest na 125 mln dol., zaś koszt drugiej części pakietu - to 300 mln USD.

Zakup rakiet przeciwko dronom wyczerpie dostępne środki w ramach USAI, choć Pentagon wciąż ma uprawnienia do przekazywania własnego sprzętu Ukrainie o wartości ponad 5 mld dolarów. Resort ponowił swój apel do Kongresu o przyznanie dodatkowych funduszy na ten cel, które mają wystarczyć na cały rok fiskalny, tj. do końca września 2024 r.

Jest to już 50. transza uzbrojenia przekazana Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Łączna wartość przekazanej i zadeklarowanej pomocy - to ponad 44,2 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

