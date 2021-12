Pensje w mikrofirmach przekroczyły 3500 zł brutto. Przynajmniej oficjalnie

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Najnowsze dane GUS-u dotyczące sektora mikroprzedsiębiorstw pokazują, że poziom wynagrodzeń w tym segmencie jest o wiele niższy niż w większych firmach. Na uwagę zasługują także duże różnice między branżami i województwami.

Miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego w 2020 r. (niestety, to najnowsze dostępne dane) w firmach zatrudniających do 9 osób wyniosło 3509 zł – poinformował dziś GUS. To tylko o 4,8 proc. więcej niż w 2019 r., co miało spory związek z pandemiczno-gospodarczymi zawirowaniami roku ubiegłego. Dla porównania, w poprzednich latach średni wzrost wynosił ponad 8 proc., a w 2018 r. wyniósł 10 proc.

Wszystkie powyższe wskazania dotyczą oczywiście wzrostu nominalnego oraz są przeliczone na jeden pełny etat. Należy pamiętać, że w 2020 r. roczna inflacja 3,4 proc. Dodatkowo jest to kwota brutto, więc należy od niej odjąć podatki i składki nakładane na pracę – posługując się się kalkulatorem wynagrodzeń, można obliczyć, że wynagrodzenie na poziomie 3509 zł brutto w 2020 r. oznaczało 2517,41 zł netto. Zatrudnienie takiego pracownika na cały etat kosztuje pracodawcę (tzw. brutto-brutto) 4227,65 zł.

Jednocześnie podana przez GUS kwota zarobków w mikrofirmach jest wyraźnie niższa od odnotowanego w 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób (5400 zł brutto) czy w całej gospodarce narodowej (5167,47 zł brutto).

Warto zwrócić uwagę na bardzo duże w skali kraju zróżnicowanie miesięcznego wynagrodzenia na 1 zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwach. Średnią zdecydowanie zawyża województwo mazowieckie, gdzie nie tylko zarabia się najwięcej, ale też gdzie najwięcej osób pracuje w mikroprzedsiębiorstwach (17,6 proc. ogółu pracujących). Najmniejszy udział w strukturze przeciętnego zatrudnienia w polskich mikroprzedsiębiorstwach miało natomiast województwo opolskie (2,2 proc.).

Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w sektorze mikroprzedsiębiorstw w 2020 r.

Mazowieckie 4 861 Polska 3 509 Dolnośląskie 3 483 Wielkopolskie 3 470 Śląskie 3 429 Pomorskie 3 412 Małopolskie 3 219 Zachodniopomorskie 3 165 Łódzkie 3 126 Lubuskie 3 112 Opolskie 2 992 Kujawsko-pomorskie 2 946 Podlaskie 2 939 Warmińsko-mazurskie 2 900 Świętokrzyskie 2 895 Podkarpackie 2 885 Lubelskie 2 879 Źródło: GUS

Z danych GUS wynika, że w 2020 roku działalność gospodarczą prowadziło 2261,5 tys. przedsiębiorstw do 9 osób pracujących, a więc o 47,6 tys. jednostek więcej w stosunku do roku poprzedniego (+2,1 proc.). Spośród ogółu małych firm w 2020 r. 73,4 proc. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa z 1 osobą pracującą. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2020 r. wyniosła 4286,7 tys. i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 57,5 tys. osób.

- W okresie 2015–2020 średnioroczne tempo wzrostu liczby osób pracujących kształtowało się na poziomie 2,6%, przy czym z roku na rok wzrost liczby osób pracujących był coraz niższy (odpowiednio 5,1% na początku i 1,4% na końcu badanego okresu). W całym okresie 2015–2020 liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wzrosła o 13,9% - dodaje GUS.

W raporcie znajdziemy także informację o poziomie wynagrodzenia w mikrofirmach działających w poszczególnych szerokich sektorach gospodarki. Na czoło wybijają się zawody związane z informacją i komunikacją, listę zamyka zaś rolnictwo.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego

w sektorze mikroprzedsiębiorstw OGÓŁEM 3509 Informacja i komunikacja 6142 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4450 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4236 Obsługa rynku nieruchomości 3927 Administrowanie i działalność wspierająca 3767 Edukacja 3593 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3564 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 3520 Kultura, rozrywka i rekreacja 3369 Przemysł (sekcje B-E) 3329 w tym przetwórstwo przemysłowe 3286 Transport i gospodarka magazynowa 3154 Budownictwo 3065 Zakwaterowanie i gastronomia 2805 Pozostała działalność usługowa 2735 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2667 Źródło: GUS

Relatywnie niskie zarobki w budownictwie każą zastanowić się, na ile wpływ na ogół raportu ma fakt, że w mikroprzedsiębiorstwach częściej niż w dużych firmach mamy do czynienia z szarą strefą – w statystykach GUS-u widnieje tylko oficjalna cześć płacy, często wypłacanej w modelu „pensja minimalna + reszta pod stołem”. Tymczasem w 2020 r. pensja minimalna w Polsce wynosiła 2600 zł, zaś według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet co trzeci pracownik mikrofirm jest wynagradzany "pod stołem".



Niestety, w przypadku mikroprzedsiębiorstw nie dysponujemy danymi o medianie płac. Te GUS przygotowuje tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób, a i w ich wypadku stosowne dane otrzymujemy jedynie raz na dwa lata. Ostatni raport, opisujący sytuację w październiku 2020 r., wyszedł niedawno – jego omówienie zamieściliśmy w artykule „Około 3400 zł na rękę. Tyle naprawdę zarabia się w Polsce”.