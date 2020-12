Pensje programistów z małych miast gonią stolicę

Koronawirus nie ustępuje, wciąż słyszymy o kolejnych jego mutacjach i związanych z pandemią COVID-19 obostrzeniach. Są jednak branże, które w tym kryzysie radzą sobie bardzo dobrze. Tak jest właśnie w IT. Chociaż pewne zmiany zaszły też w tym sektorze i o nich dziś rozmawiamy. Będzie też o zatrudnieniu, o tym jacy pracownicy wciąż są poszukiwani i na jakie zarobki mogą liczyć. Zapraszamy na nowy Program Antykryzysowy.

- Trudno powiedzieć, że cokolwiek w IT się zmieniło, bo IT było jakby genetycznie przygotowane do takich działań jak w pandemii. Może to nie jest tak ciepło odbierane przez większość firm, które narzekają, ale ja uważam, że sektor IT właściwie tej pandemii nie odczuł. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko to o czym dzisiaj mówimy, że rozmawiamy przez komunikatory, że mamy spotkania wirtualne, że jest właściwie powszechna praca zdalna, to w IT to było zawsze. Moim zdaniem więc, jeśli były firmy w IT, które były dobrze zorganizowane, to one nic nie musiały zmieniać. One po prostu raczej wykorzystały to co się stało na rynku i to widać po wynikach, że większość firm IT radzi sobie bardzo dobrze - mówi prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

- Jeśli mówimy o pensjach programistów, to paradoksalnie stała się też ciekawa sprawa, ponieważ zaczęły się wyrównywać pensje pomiędzy Warszawą czy tymi głównymi miastami, a innymi miastami w Polsce. Zawsze było tak, że pensje programistyczne w Warszawie były najwyższe, związane to było z tym, że tu są centra, ale praca zdalna jakby wyeliminowała konieczność bycia w Warszawie i w tej chwili paradoksalnie tam, gdzie się pojawiły podwyżki, to w tych miastach mniejszych, bo programiści zaczęli pracować zdalnie - dodaje prezes Transition Technologies.

Zapraszamy też do rozmowy w wersji podcastowej.