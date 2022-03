Pensje mocno w górę, ulga inflacyjna i rekordowo drogi autogaz [Wykresy tygodnia]

fot. Master1305 / / Shutterstock

Kończąc ten trudny tydzień, przygotowaliśmy dla Państwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni zdominowanych przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Luty przyniósł najszybszy od 14 lat nominalny wzrost płac, czemu towarzyszył rekordowo wysoki poziom zatrudnienia - wynika z najnowszych danych GUS. Niestety, lwią część podwyżek wynagrodzeń zjada bardzo wysoka inflacja.

Na skutek redukcji VAT-u na paliwa, energię i żywność w lutym odnotowano spadek inflacji CPI w Polsce. To już jednak historia, ponieważ marzec przyniósł silny wzrost cen, których jeszcze nie widzimy w danych statystycznych. Na pocieszenie otrzymaliśmy za to nowy koszyk inflacyjny. Za to inflacja bazowa śrubuje rekordy...

Nieznaczna podwyżka oprocentowania obligacji oszczędnościowych w lutym oraz zapowiedź pozostawienia oferty bez zmian w marcu wystarczyły, by przekonać Polaków do wyraźnego zwiększenia zakupów rządowego długu.

Po drakońskich podwyżkach na przełomie lutego i marca w mijającym tygodniu odnotowano mocne spadki detalicznych cen oleju napędowego i benzyn. Do rekordowo wysokich poziomów wzrosły za to ceny autogazu.

Decyzją Federalnego Komitetu Otwartego Rynku przedział stopy funduszy federalnych został podniesiony o 25 pb. do 0,25-0,50%. Do końca roku Fed zapowiada sześć kolejnych podwyżek po 25 pb. każda oraz rozpoczęcie ilościowego zacieśnienia polityki monetarnej.

Nawet o 60 proc. zmniejszyła się oferta mieszkań na wynajem w największych polskich miastach. Wraz z wyraźnie spadającą podażą wystrzeliły ceny, co przy obserwowanych w ciągu ostatniego roku podwyżkach może przełożyć się na historyczne maksima. Zwiększony popyt na rynku generują przede wszystkim obywatele Ukrainy uciekający przed rosyjską inwazją.

Dwa lata temu – 16 marca 2020 roku – WIG wyznaczył dołek covidowego krachu, po którym więcej niż podwoił swą wartość w ciągu następnych 18 miesięcy. Część inwestorów może liczyć na powtórkę tego scenariusza. Obawiam się jednak, że czeka ich zawód - pisze Krzysztof Kolany w swojej analizie.

W lutym inflacja w Unii Europejskiej nadal przyspieszała, już w trzech państwach osiągając dwucyfrowy poziom. Tylko w dwóch krajach ceny rosły, w ujęciu rocznym, wolniej niż w styczniu. Jednym z nich była Polska, którą częściowo osłoniła tzw. tarcza antyinflacyjna.

Takiej silnej zmiany nastrojów wśród niemieckich finansistów nie odnotowano ani razu w przeszło 30-letniej historii indeksu ZEW. Na skutek sankcji nałożonych na Rosję ponad połowa uczestników ankiety spodziewa się pogorszenia koniunktury gospodarczej w Niemczech.

W ostatnich miesiącach Chińczycy wyraźnie zwiększyli wydobycie węgla i planują już kolejne inwestycje w rozbudowę możliwości produkcyjnych oraz budowę zapasów. Cele klimatyczne schodzą na dalszy plan - ważniejsze, po raz kolejny, okazuje się bezpieczeństwo narodowe definiowane przez Pekin.

