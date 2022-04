Wskaźnik koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

fot. Frank11 / / Shutterstock

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu w stosunku do marcowego o 23,3 pkt. do 7,2 pkt., czyli powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Z badania wynika, że rośnie zainteresowanie klientów produktami depozytowymi.

Wskaźnik ocen wyniósł w kwietniu 2,7 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł o 30 pkt. Wskaźnik prognoz był wyższy o 16,6 pkt. i wyniósł 11,6 pkt.

"W kwietniu odnotowano zatrzymanie trendu spadkowego, który obserwowany był od dziewięciu miesięcy w odczytach półrocznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

"W stosunku do pomiaru sprzed wybuchu wojny bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej. Jednocześnie notowany jest wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi" - powiedział, cytowany w raporcie, Marcin Idzik z Minds & Roses.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11-26 kwietnia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w kwietniu 12 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 53 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 9 pkt., czyli wzrósł o 56 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w kwietniu wyniósł minus 5 pkt., czyli był wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5 pkt. Wskaźnik ocen zanotował minus 6 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 9 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 63 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11 pkt. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła minus 53 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15 pkt.

OCENA zmiana PROGNOZA zmiana kredyty gosp. dom.: 9 56 12 53 - kredyty konsumpcyjne -51 -9 -20 18 - kredyty mieszkaniowe -39 16 -41 6 kredyty przedsiębiorców: -6 9 -5 5 - kredyty inwestycyjne -19 5 -9 19 - kredyty obrotowe -9 21 5 14 depozyty gosp. dom -5 38 15 12 depozyty przedsiębiorców 5 6 7 44

