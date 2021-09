Pełne szczepienie plus test na koronawirusa dla podróżujących do USA

Hiszpania ewakuuje turystów. Winny wybuch wulkanu

Ponad tysiąc osób ewakuowano do tej pory z gmin zagrożonych wybuchem wulkanu w niedzielę wieczorem na wyspie La Palma należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wśród ewakuowanych znajduje się ok. 500 turystów, którzy przebywali w hotelu w Puerto de Naos.