Pękło 30 tys. "Bezpiecznych kredytów 2 proc.". ZBP podał nowe dane

Buda: Pieniędzy na "Bezpieczny kredyt" wystarczy do momentu wprowadzenia kredytu 0 proc. Jeżeli założy się, że kredyt 0 proc. proponowany przez KO miałby wejść w życie od 1 marca 2024r., to środków na "Bezpieczny kredyt 2 proc." wystarczy do końca lutego - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w TVP1. Obecnie wykorzystana jest około połowa środków na ten cel - dodał.