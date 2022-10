Pekao zawarło porozumienie o współpracy z bankiem z Korei Południowej

fot. Elzbieta Krzysztof / / Shutterstock

Bank Pekao zawarł z koreańskim KB Kookmin Bank porozumienie o współpracy w zakresie usług bankowości korporacyjnej dla działających w tych krajach firm - poinformowało w czwartek Pekao. Korea Południowa jest największym azjatyckim inwestorem w Polsce - dodało.

"Bank Pekao S.A. zawarł z koreańskim KB Kookmin Bank, największym bankiem w Korei Południowej porozumienie o współpracy w zakresie usług bankowości korporacyjnej dla działających w obydwu tych krajach firm" - poinformował bank w informacji prasowej. Jak dodano, formalnie umowa będzie zawarta z londyńskim odziałem banku: KB Kookmin Bank London Branch, który odpowiada za bankowość korporacyjną grupy w Europie.

Jak wskazało Pekao, Korea Południowa jest największym azjatyckim inwestorem w Polsce; koreańskie firmy inwestują w naszym kraju w różnych obszarach, jak akumulatory do pojazdów elektrycznych, elektronika, inżynieria, części samochodowe i przemysł chemiczny.

"Zgodnie z porozumieniem między bankami współpraca może obejmować działania przy transakcjach corporate finance firm koreańskich działających w Polsce lub polskich firm działających w Korei Płd.; rozwój transakcji w obszarze finansowania handlu, w tym akredytyw i gwarancji bankowych oraz przy pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych" - przekazano.

Pekao podało, że KB Kookmin Bank to uniwersalny bank, który należy do KB Financial Group - instytucji finansowej w Korei, posiadającej największą bazę klientów i najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów w Korei; grupa działa w 13 krajach.

Bank Pekao został założony w 1929 r.; posiada ponad 277 mld zł aktywów. Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

