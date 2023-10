Pekao wystartował z nowym programem ugód CHF

Sąd Najwyższy pyta TSUE o kredyty we frankach. Chodzi o prawo zatrzymania SN doszedł do przekonania, że umowa kredytu jest umową wzajemną, ale otwartą kwestią pozostaje w związku z tym stosowanie tzw. prawa zatrzymania - ocenił szerszy skład Izby Cywilnej SN. W związku z tym zdecydował w piątek o skierowaniu pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE.