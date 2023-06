Bank Pekao wprowadza produkty kredytowe i oszczędnościowe oparte o wskaźnik WIRON

Bank Pekao SA od 15 czerwca br. wprowadza dla małych, średnich i dużych firm produkty oparte o wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIRON - kredyt w rachunku bieżącym oraz oprocentowany rachunek pomocniczy - poinformował bank. To pierwsze takie rozwiązania na polskim rynku - dodał.

Zgodnie z mapą drogową, ogłoszoną przez działającą przy Komisji Nadzoru Finansowego Narodową Grupą Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, wskaźnik WIBOR stosowany w umowach finansowych ma zostać zastąpiony całkowicie do końca przyszłego roku przez wskaźnik WIRON.

Bank w czwartkowym komunikacie wskazał, że klienci wnioskujący o kredyt w rachunku bieżącym od 15 czerwca br. mogą wybrać oprocentowanie zmienne oparte o wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana. Oprocentowanie będzie składało się z tego wskaźnika oraz marży banku.

Jednocześnie Pekao oferuje rachunek pomocniczy oprocentowany w wysokości 50 proc. wskaźnika referencyjnego WIRON na 3 miesiące. Z oferty - jak podano - mogą skorzystać nowi oraz dotychczasowi klienci banku z sektora małych, średnich i dużych firm.

Cytowany w komunikacie prezes Pekao Leszek Skiba podkreślił, że bank, jako pierwszy w sektorze, wprowadza rozwiązania kredytowe i depozytowe bazujące na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej WIRON.

Wiceprezes banku nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw Magdalena Zmitrowicz zapowiedziała, że w nadchodzących miesiącach bank wprowadzi kolejne rozwiązania kredytowe i oszczędnościowe dla przedsiębiorców.

Pekao dodał, że wskaźniki referencyjne stopy procentowej WIRON i WIRON 1M Stopa Składana są ustalane zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Administratorem wskaźników jest GPW Benchmark SA.

Bank Pekao SA, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 293 mld zł aktywów. Z drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów; obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)

