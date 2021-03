Pekao zwolni ponad 1000 pracowników

fot. kolbet / Shutterstock

Bank Pekao zamierza do końca czerwca przeprowadzić proces zwolnień grupowych, w ramach którego rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić z nie więcej niż 1.110 pracownikami banku, co stanowi ok. 8 proc. wszystkich zatrudnionych. Zmiana warunków zatrudnienia objąć ma nie więcej niż 1.250 pracowników banku, co stanowi ok. 9 proc. wszystkich zatrudnionych - poinformował Pekao w komunikacie.

Bank przewiduje, że zamierzone zwolnienia grupowe rozpoczną się w ostatnim tygodniu marca 2021 roku i zakończą do 30 czerwca 2021 roku.

"Proces zwolnień grupowych jest pochodną długofalowych zmian w sektorze bankowym, przyspieszonych przez pandemię Covid-19. Jest on też elementem reorganizacji sieci placówek i struktur banku, mających na celu lepiej dostosować bank do aktualnej sytuacji rynkowej i preferencji klientów" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że planowana restrukturyzacja zatrudnienia jest efektem m.in. przyspieszenia digitalizacji sektora bankowego.

"Cyfryzacja usług znacząco przyspieszyła w obliczu pandemii COVID-19, a liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao przekroczyła na koniec 2020 r. 2 mln osób. To znacząco ogranicza liczbę klientów korzystających z tradycyjnych oddziałów i placówek, dlatego niezbędne jest kontynuowanie ewolucji modelu biznesowego w kierunku dalszej cyfryzacji produktów i usług" - napisano w komunikacie prasowym.

Bank Pekao podał, że poinformował związki zawodowe o planowanym procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

Przystąpienie do konsultacji ze stroną społeczną ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby osób i zakresu zwolnień, czasu w jakim mają zostać zrealizowane, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla pracowników objętych procesem restrukturyzacji. Rozmowy potrwać mają do 23 marca. (PAP Biznes)

