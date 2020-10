Pekao chce wypłacić dywidendę za 2020 r.

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Bank Pekao chce w I kwartale 2021 roku przedstawić nową, trzyletnią strategię, w której postawi na wzrost rentowności. Bank nie wyklucza wzrostu nieorganicznego, chce możliwie szybko powrócić do polityki rokrocznych dywidend i liczy, że wypłaci ją za 2020 rok - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa banku Leszek Skiba.

"Strategię na najbliższe trzy lata, czyli na lata 2021-23, planujemy opublikować w I kwartale 2021 roku. W tym horyzoncie zakładamy utrzymanie niskich stóp procentowych i dalszą rosnącą cyfryzację klientów. Zależy nam na wzroście rentowności poprzez zwiększenie udziałów w najbardziej rentownych segmentach rynku, jak również utrzymanie silnej dyscypliny kosztowej" - powiedział PAP Biznes Leszek Skiba.

"Mamy silną pozycję kapitałową, co stanowi paliwo do organicznego wzrostu. Zakładamy, że sektor będzie w najbliższych latach podlegał procesom konsolidacji. Nie wykluczamy wzrostu nieorganicznego. Mamy oportunistyczne podejście. Gdy pojawi się okazja na rynku, to jesteśmy gotowi na ewentualne przejęcia, pod warunkiem, że wykreujemy wartość dla naszych akcjonariuszy" - dodał.

Poinformował, że bank planuje zwiększyć wydatki związane z rozwojem technologicznym banku.

"Wykreowane oszczędności planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój technologiczny, by lepiej adresować cyfrowe potrzeby klientów, inwestować w zaawansowaną analitykę danych i dalej zwiększać efektywność procesów. Bank podejmie w tym kierunku zdecydowane kroki, a także związane z tym niezbędne inwestycje" - powiedział Skiba.

Poinformował, że bank planuje "możliwe szybko powrócić to polityki rokrocznych dywidend".

"Liczymy, że przy naszej silnej pozycji kapitałowej i bilansowej będziemy mogli podzielić się zyskiem za rok 2020 z akcjonariuszami" - powiedział Skiba.

W maju akcjonariusze banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok. Około 75 proc. zysku banku (kwota 1,69 mld zł) pozostała niepodzielona, a pozostałe środki (562 mln zł) trafiły na kapitał rezerwowy.

Bank uwzględnił stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, w którym nadzorca oczekiwał zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku. Pekao planował wcześniej, że za 2019 roku na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku.

"W dłuższym horyzoncie czasowym potencjał dywidendowy banku będzie determinowany zarówno przez wzrost skali oraz rentowność, oczywiście szukając możliwości do jeszcze efektywniejszego wykorzystania kapitału" - powiedział Skiba.

"W środowisku niższych stóp procentowych obserwowanych w strefie euro od kilku już lat, widzimy wiele europejskich banków adresujących wzrost i wypłatę dla akcjonariuszy wskaźnikiem wypłaty na poziomie zbliżonym do 50 proc." - dodał.

Rada nadzorcza Pekao w kwietniu powołała na stanowisko prezesa Leszka Skibę, powierzając mu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego kierowanie pracami zarządu.

