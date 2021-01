Pekao przejął Idea Bank. Co muszą wiedzieć klienci?

fot. Robson90 / Shutterstock

W miniony weekend Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao. Na razie dla klientów niewiele się zmienia – ich karty działają tak, jak do tej pory, mogą korzystać z dotychczasowej bankowości internetowej i mobilnej oraz placówek. Fuzja operacyjna zostanie przeprowadzona do końca roku.

W ramach wszczętej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji, Idea Bank został 3 stycznia 2021 roku przejęty przez Bank Pekao – drugi co do wielkości bank na polskim rynku. Wszystkie depozyty klientów Idea Bank zarówno osób indywidualnych, jak i firm – pozostają bezpieczne i zostały w całości przeniesione do Banku Pekao. Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie ma wpływu na stan kont klientów. Nie zmieniają się też gwarancje dla depozytów – pełną ochroną objęte są oszczędności do 100 tys. euro na jednego deponenta.

Co dalej z lokatami w Idea Banku

Bank zapewnia, że obsługa klientów będzie realizowana w sposób ciągły - oddziały Idea Banku będą kontynuowały swoją działalność. Klienci mogą nadal korzystać z kart i bankomatów banku oraz z infolinii. Nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy do bankowości internetowej oraz mobilnej. Klienci Idea Banku nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań.

Bank zapewnia, że produkty będą utrzymane na dotychczasowych warunkach – nie zmienia się tabela opłat i prowizji. Odsetki od depozytów zostaną naliczone w terminie zapadalności lokaty. Lokaty odnowią się już jednak na warunkach proponowanych przez Bank Pekao. Klienci Idea Banku mogą natomiast skorzystać z oferty powitalnej, w ramach której Bank Pekao proponuje lokaty na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem do 3 proc. O szczegółach piszemy w serwisie PRNews.pl w artykule Pekao proponuje klientom Idea Banku lokatę na 3 proc. Ale stawia kilka warunków.

Obsługa kredytów w Idea Banku po przejęciu przez Pekao

Nie zmieniają się też warunki obsługi kredytów. Kredyty spłacane mają być na dotychczasowych zasadach. Wszelką dokumentację związaną z kredytami należy tak jak do tej pory dostarczać do oddziałów byłego Idea Banku. Zasady obsługi kredytu, w tym np. przygotowanie i wydawanie zaświadczeń, pozostają niezmienione. Wcześniejsza spłata posiadanego kredytu odbywa się na zasadach określonych w umowie kredytowej. Jeśli klient potrzebuje zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu otrzyma je w byłym oddziale Idea Banku.

Obsługą reklamacji nadal zajmują się oddziały Idea Banku. Reklamacje można składać osobiście w dowolnym oddziale Idea Banku przez złożenie pisma stanowiącego reklamację lub wypełnienie formularza reklamacyjnego, albo do protokołu podczas wizyty w oddziale Idea Banku. Z kolei pismo można już wysłać na adres: Bank Pekao S.A., Biuro Reklamacji, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

Klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory – w placówkach byłego Idea Banku. Z biegiem czasu placówki i systemy bankowe Idea Banku zmienią się zgodnie z identyfikacją wizualną Banku Pekao. Fuzja operacyjna, czyli ujednolicenie systemów bankowych planowana jest do końca IV kwartału 2020 r.